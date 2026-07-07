“メキシコ代表随一の人気美女サポーター”ヤネット・ガルシアさん 敗退後も祖国へ愛を発信「メキシコを愛している」
“メキシコ代表随一の人気サポーター”として知られるヤネット・ガルシアさんが、イングランド代表戦での敗退後に自身のSNSを更新。祖国への変わらぬ愛をつづった投稿が大きな反響を呼んでいる。『THE Sun』が報じた。
元お天気キャスターとしても知られるガルシアさんは、ワールドカップ期間中もメキシコ代表を熱心に応援。ラウンド16では、アステカ・スタジアムで行われたイングランド代表との一戦を見届けた。
試合はイングランド代表のMFジュード・ベリンガムの2ゴールとFWハリー・ケインのPKによる得点で3点を奪取。対するメキシコ代表もFWフリアン・キニョーネスとFWラウール・ヒメネスがネットを揺らし追い上げたものの、2-3で惜しくも敗れ、ベスト16で大会を去ることとなった。
「メキシコを愛している!!!! メキシコ人であることを誇りに思う」
ストレートな祖国への思いを発信し、チームを最後まで後押しする姿勢を示した。
この投稿には世界中のファンから多くのコメントが寄せられ、称賛の声が相次いでいる。
「本当に美しい」
「メキシコを愛する気持ちが伝わる」
「誇りを持ち続けよう」
惜しくもベスト16で敗退したメキシコ代表。しかし、ホームサポーターの大声援を受けながら最後まで粘り強く戦った姿は、多くのファンの記憶に残るものとなっただろう。