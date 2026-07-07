“メキシコ代表随一の人気サポーター”として知られるヤネット・ガルシアさんが、イングランド代表戦での敗退後に自身のSNSを更新。祖国への変わらぬ愛をつづった投稿が大きな反響を呼んでいる。『THE Sun』が報じた。



元お天気キャスターとしても知られるガルシアさんは、ワールドカップ期間中もメキシコ代表を熱心に応援。ラウンド16では、アステカ・スタジアムで行われたイングランド代表との一戦を見届けた。



試合はイングランド代表のMFジュード・ベリンガムの2ゴールとFWハリー・ケインのPKによる得点で3点を奪取。対するメキシコ代表もFWフリアン・キニョーネスとFWラウール・ヒメネスがネットを揺らし追い上げたものの、2-3で惜しくも敗れ、ベスト16で大会を去ることとなった。



