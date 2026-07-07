双子お笑いコンビ「ザ・たっち」のたくや、かずや（ともに43）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！3時間SP」（後7・00）に出演し、双子ならではのエピソードを語った。

「夏の爆笑さんま御殿！！双子＆三つ子のフシギな人生SP」と題した特番で、芸能界やスポーツ界から双子、三つ子が集結した。

弟のかずやは、「僕ら20年くらい、ずっと体重が一緒できているので」と明かした。昨年、2人で人間ドックを受診した時に、驚くことが起きたという。

「数値がほぼ全部一緒で。お医者さんに最後、結果の説明を受けるんですけど、“説明が同じになっちゃうので、お二人、一緒に説明していいですか？”って。二度手間を嫌がったんですよ！お医者さんが」。スタジオは爆笑に包まれた。

「同部屋で、2人で一緒に説明を受けて。全く一緒なので」。しかも、「胃カメラの写真は、たくやのだけで、“これも一緒なので、これも1枚でいいですか？”って」とも。たくやも「お医者さんも楽しんじゃって、レントゲンも“見て下さい。一緒でしょ？”って」と話し、笑わせた。

食には微妙な好みの差があるという。かずやは「間食は、たくやの方が甘い物が好きなので。でも、1人で食べると1人だけ太っちゃうので、僕の分も買って渡してくるんですよ」と明かしていた。