HOKA（ホカ）の人気ランニングシューズが最大28%オフに Amazon プライムデー先行セールが開催中

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、先行セールが7月9日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、HOKA（ホカ）のシューズをご紹介。アマゾンのレビューでも、「自分史上最高の靴」「クッション番長」などの声が集まっており、履き心地の良さに定評があります。

隅々まで一新されたボンダイシリーズ第9世代「BONDI 9」

深さ5mmの凸凹を持つアウトソールが地面を確実に捉える「MAFATE SPEED」

悪路を物ともしない快適な履き心地「CHALLENGER 8」

抜群のクッション性。ハイキングシューズ「KAHA 2 LOW GTX」

街中でもアウトドアにもマッチするランニングシューズ

履いたら病みつきになる超軽量クッショニング「CLIFTON 10」

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