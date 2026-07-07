HOKA（ホカ）の人気ランニングシューズが最大28%オフに Amazon プライムデー先行セールが開催中
今回は、HOKA（ホカ）のシューズをご紹介。アマゾンのレビューでも、「自分史上最高の靴」「クッション番長」などの声が集まっており、履き心地の良さに定評があります。
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隅々まで一新されたボンダイシリーズ第9世代「BONDI 9」
[HOKA] ホカ スニーカー メンズ BONDI 9 ボンダイ 9 1162011
24,200円 → 18,369円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ホカ（HOKA） ランニングシューズ ジョギングシューズ Bondi ９1162012-WWH
24,200円 → 18,202円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
深さ5mmの凸凹を持つアウトソールが地面を確実に捉える「MAFATE SPEED」
[ホカオネオネ] スニーカー マファテスピード ONE ONE MAFATE SPEED メンズ レディース 1126851-BCSTL [並行輸入品]
24,200円 → 21,780円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
悪路を物ともしない快適な履き心地「CHALLENGER 8」
[HOKA] CHALLENGER 8 トレイルランニングシューズ 1168716 メンズ
19,800円 → 15,839円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
抜群のクッション性。ハイキングシューズ「KAHA 2 LOW GTX」
HOKA メンズ 1123190F KAHA 2 LOW GTX カハ2 ロー ゴアテックススニーカー [並行輸入品]
34,650円 → 31,185円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
街中でもアウトドアにもマッチするランニングシューズ
履いたら病みつきになる超軽量クッショニング「CLIFTON 10」
その他のおすすめ商品
[HOKA] (ホカ オネオネ) ONEONE U ORA RECOVERY SLIDE 3
9,900円 → 7,839円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[Alvisto] 理学療法士推奨 スリッパ 室内 サンダル 4cm超厚底 エアースリッパ ルームシューズ レディース メンズ ベランダ バス トイレ 超軽量 静音防滑 柔らか 抗菌防臭 EVA air slippers
2,060円 → 1,780円（14%オフ）
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[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ
7,150円 → 4,116円（42%オフ）
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[SIXSPACE] マリンシューズ ウォーターシューズ 男女兼用 アクアシューズ フィットネスシューズ レディース メンズ 軽量 通気 滑り止 ヨガ サーフブーツ
2,599円 → 1,359円（48%オフ）
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