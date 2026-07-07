【お買い得】Amazon プライムデー先行セールでビールやチューハイが最大18％オフに
今回は、セール対象になっているお酒類をご紹介します。夏休みのBBQやアウトドア、花火大会のお供に欠かせないお酒たち。Amazonプライムデーで賢く買い込んで、暑い夜を美味しく乗り切りましょう。
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ビール
洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」
どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」
麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」
旨味あふれる、ふくよかなコクが楽しめる「サッポロ ヱビスビール」
ヱビスビール 350ml 缶 24本 サッポロ ビール ヱビス 缶ビール ビールケース ケース買い ギフト
5,135円 → 4,798円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
発泡酒
ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ。「キリン 淡麗グリーンラベル」
淡麗グリーンラベル GREEN LABEL グリーンラベル ビール 発泡酒 キリン 350ml 24本 [糖質70%オフ]
3,966円 → 3,498円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」
本麒麟 ビール 発泡酒 新ジャンル キリン 350ml 24本 [ビールの様に力強いコクと飲みごたえ]
3,750円 → 3,478円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
チューハイ
甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」
氷結無糖 レモン Alc.7% 500ml 24本 レモンサワー チューハイ 酎ハイ お酒 キリン [甘くない]
4,641円 → 3,998円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」
本搾り KIRIN本搾り グレープフルーツ 350ml 24本 チューハイ サワー 酎ハイ お酒 キリン [果実とお酒だけ]
3,477円 → 3,098円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」
【レモン味がしっかり濃いめ】サッポロ 濃いめのレモンサワー [ チューハイ 350ml×24本 ]
3,049円 → 2,798円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ウイスキー
口当たりの良い泡立ちと爽快な刺激を追及。「サントリー 角ハイボール」
角ハイボールでおなじみ、ウイスキーのロングセラーブランド「角瓶」
ノンアルコール飲料
カロリーゼロ・糖質ゼロ。アサヒのノンアルコールビール「ドライゼロ」
ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に
その他のセール予定商品
ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B]
2,291円 → 1,798円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
1,112円 → 890円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
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