【お買い得】Amazon プライムデー先行セールでビールやチューハイが最大18％オフに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象になっているお酒類をご紹介します。夏休みのBBQやアウトドア、花火大会のお供に欠かせないお酒たち。Amazonプライムデーで賢く買い込んで、暑い夜を美味しく乗り切りましょう。

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ビール


洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

4,848円 → 4,398円（9%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】

6,283円 → 5,798円（8%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」


黒ラベル

サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い

5,415円 → 4,436円（18%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」


一番搾り

一番搾り キリン ビール 350ml 24本 生ビール [おいしいとこだけ搾ってます。]

4,650円 → 4,398円（5%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



旨味あふれる、ふくよかなコクが楽しめる「サッポロ ヱビスビール」


ヱビスビール

ヱビスビール 350ml 缶 24本 サッポロ ビール ヱビス 缶ビール ビールケース ケース買い ギフト

5,135円 → 4,798円（7%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



発泡酒


ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ。「キリン 淡麗グリーンラベル」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

淡麗グリーンラベル GREEN LABEL グリーンラベル ビール 発泡酒 キリン 350ml 24本 [糖質70%オフ]

3,966円 → 3,498円（12%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」


本麒麟

本麒麟 ビール 発泡酒 新ジャンル キリン 350ml 24本 [ビールの様に力強いコクと飲みごたえ]

3,750円 → 3,478円（7%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



チューハイ


甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」


氷結

氷結無糖 レモン Alc.7% 500ml 24本 レモンサワー チューハイ 酎ハイ お酒 キリン [甘くない]

4,641円 → 3,998円（14%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」


KIRIN本搾り

本搾り KIRIN本搾り グレープフルーツ 350ml 24本 チューハイ サワー 酎ハイ お酒 キリン [果実とお酒だけ]

3,477円 → 3,098円（11%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」


濃いめのレモンサワー

【レモン味がしっかり濃いめ】サッポロ 濃いめのレモンサワー [ チューハイ 350ml×24本 ]

3,049円 → 2,798円（8%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ウイスキー


口当たりの良い泡立ちと爽快な刺激を追及。「サントリー 角ハイボール」


角ハイボール

角ハイボール 350ml×24本 [サントリー ウイスキー ハイボール 缶 日本]

4,863円 → 4,378円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



角ハイボールでおなじみ、ウイスキーのロングセラーブランド「角瓶」


角瓶

角瓶 2700ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量]

6,068円 → 5,685円（6%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ノンアルコール飲料


カロリーゼロ・糖質ゼロ。アサヒのノンアルコールビール「ドライゼロ」


ドライゼロ

アサヒ ドライゼロ 350ml×24缶入1ケース

2,711円 → 2,498円（8%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,664円 → 2,502円（6%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


ウィルキンソン

ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B]

2,291円 → 1,798円（22%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


い・ろ・は・す（I LOHAS）

【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本

1,112円 → 890円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,127円 → 1,655円（22%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

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