いま、注目度上昇中の「幻の野菜」があるといいます。

【写真で見る】“幻の果実”ペピーノ、色やサイズはこんな感じ

食べる栄養ドリンク? 注目の新野菜「ペピーノ」

6日、都内のカフェ「BROOKS GREENLIT CAFE 南青山」では“サラダ記念日”に合わせ、野菜（ヤサイ）にちなんだ831円の特別価格でビュッフェを楽しめるキャンペーンが開催されました。

お客さん

「ズッキーニ毎日食べてます」

さまざまな野菜が旬を迎えているこの時期。Nスタは、いま注目度上昇中の“幻の野菜”があると聞き、神奈川・厚木市に向かいました。

東京農業大学 農学部農学科 郄畑健 教授

「こちらに『ペピーノ』があります。南米原産のナス科の野菜で、甘さを楽しむデザート野菜というような位置づけ」

ペピーノは甘さとみずみずしさが特徴で、ビタミンCやアミノ酸などが多く含まれていることから、“食べる栄養ドリンク”ともいわれているそうです。

東京農業大学 農学部農学科 郄畑健 教授

「市場などには出荷されていないと思う。日本では幻の果実」

厚木市ではペピーノを新たな特産品にしようと、3年前にプロジェクトを立ち上げています。

市内のカフェ「ATSUGI COFFEE」で販売されている「ペピーノラッシー」（650円）は、コーヒーと並ぶ人気メニューだそうです。近いうちに、全国的に広がっていくかもしれません。

「ペピーノ」どんな味? 井上キャスターが試食してみると…

出水麻衣キャスター:

ペピーノの大きさはトマトぐらいでしょうか、特徴的な模様が入っています。

井上貴博キャスター:

黄色っぽくて、よく熟しているのがわかります。

試食してみるとシャキシャキしており、メロンのようで、洋梨のようで、遠くに瓜も感じます。野菜といわれるとものすごく甘いですが、果物といわれると水分が多く、新感覚で面白いです。

出水キャスター:

まだまだ生産量が少なく、流通するまでは数年かかりそうだといいます。今はグミやジャムといった、主に加工品として売られているということです。