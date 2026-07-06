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長崎県対馬市の寺から盗まれ、韓国で発見後に返還された仏像が、対馬以外では返還後初めて、福岡県太宰府市の「九州国立博物館」で、7月7日から展示されます。

7月6日に報道陣に公開された観音菩薩坐像は、1330年に作られたとされる長崎県指定有形文化財です。

対馬市の観音寺に安置されていましたが、2012年に韓国人の窃盗グループに盗み出されました。

その後、仏像は韓国で見つかりましたが、韓国の浮石（プソク）寺が「中世の時代に日本に略奪された」として所有権を主張し、返還を拒否しました。

所有権をめぐり韓国裁判所に提訴されましたが、最終的には韓国最高裁判所が観音寺の所有権を認め、返還が決まりました。

そして去年、およそ12年半ぶりに観音菩薩坐像が対馬に帰還し、地元の博物館で展示されています。

今回、「文化的な価値を地域に向けて発信したい」として、返還後初めてとなる対馬以外での展示が決まりました。

■九州国立博物館・大澤信 主任研究員
「観音寺の仏様をはじめ、九州に伝わったたくさんの渡来仏を通じて、仏様たちが日本と韓国中国をつなぐ存在になってほしいと思います。」

観音菩薩坐像の特別展示は、九州国立博物館で7月7日から8月30日までです。