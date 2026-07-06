女優の内田有紀（50）が5日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜1・00）にゲスト出演。過去のケガについて語った。

この日は「チュートリアル」の徳井義実と共に登場。ホロスコープを得意とする占い師・彌彌告氏の占いを受けた。

彌彌告氏から「仕事とプライベートの境界線もあいまいになっちゃう人」と指摘され「役柄とかにのめり込みすぎたり、やり過ぎちゃったり。切り替えないといつまでもやっちゃう人」と占われた。

徳井が「役が抜けないタイプ？」と質問すると内田は「壊れますね」と苦笑い。「『クワイエットルームにようこそ』っていう映画があるじゃないですか？気持ちが不安定になってしまっていくっていう役柄のとき、迎えの車から家に着いて降りるときに、酔っ払っているような芝居をずっとしていたら、降りたときに着地ができなくて。自分の家の前でひざから崩れ落ちて大ケガしたことがあって」と振り返った。

「本来の自分ってどうだったかなって分からなくなるときが若い頃あって。経験値でこれ以上のめり込むと体を壊すなって思う」と説明。「家帰ったら忘れたりとか、スタジオ出たらおいしいもの食べに行こうとかで切り替えるようになしました」と明かした。