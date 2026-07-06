田中圭、クール表情で表紙飾る 舞台『母さん、ラブソングです。』で主演
俳優の田中圭と難波なうが、シアター情報誌『カンフェティ』8月号の表紙に登場した。田中は『母さん、ラブソングです。』、難波は『ソラ使っちゃって』に出演する。
【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭
同誌は「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニングが発行。2004年に創刊した。首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1500箇所以上に設置される。
旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーで、毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報を届けている。
今月号の表紙は、舞台『母さん、ラブソングです。』より田中、ツギタシ 第1回公演『ソラ使っちゃって』より難波が登場した。
ほかにも水の江瀧子生誕111周年記念 ミュージカルレビュー『TARKIE』より凰稀かなめ＆中村太郎、『フェイス FACE/FAITH』より尾上松緑＆西森英行＆溝口敦士、ミュージカル『町田くんの世界』より川崎皇輝＆ウォーリー木下（崎＝たつさき）など、豪華インタビューが掲載されている。
【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭
同誌は「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニングが発行。2004年に創刊した。首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1500箇所以上に設置される。
旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーで、毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報を届けている。
ほかにも水の江瀧子生誕111周年記念 ミュージカルレビュー『TARKIE』より凰稀かなめ＆中村太郎、『フェイス FACE/FAITH』より尾上松緑＆西森英行＆溝口敦士、ミュージカル『町田くんの世界』より川崎皇輝＆ウォーリー木下（崎＝たつさき）など、豪華インタビューが掲載されている。