「人間を辞めた」「理不尽すぎる」ハーランドの衝撃ゴラッソにSNS騒然！ 王国ブラジルを沈めた一撃が話題「どっからでも決めるな…」【W杯】
現地７月５日に行なわれた北中米ワールドカップのラウンド16で、ノルウェー代表はブラジル代表を２−１で下し、初のベスト８進出を果たした。そのなかで、“怪物”アーリング・ハーランドが決めた圧巻の２点目が大きな話題となっている。
拮抗した展開が続くなか、79分にハーランドのヘディング弾で均衡を破る。そして圧巻だったのが90分だ。
ペナルティエリア手前左で横パスを受けた25歳のエースは、迷うことなく左足を一閃。強烈なグラウンダーのミドルシュートは一直線にゴール右下隅へ吸い込まれ、ゴラッソで試合を決定づけた。
試合を配信したDAZNが得点シーンを公開すると、ファンからは「何やこいつ」「すごすぎる！」「圧倒的な個の力で」「恐るべし」「さすがにこれは取れないわ」「どっからでも決めるな…」「まじでエグかった」「やっぱバケモンだわ」「理不尽すぎるww」「もう王様オーラ出まくり」「人間を辞めた」と驚嘆の声が相次いだ。
この試合で２ゴールを挙げたハーランドは、今大会の得点数を７に伸ばし、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、キリアン・エムバペ（フランス）と並んで得点ランキングトップタイに浮上。“怪物”が優勝候補ブラジルを沈める圧巻のパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「恐るべし」ハーランド、ブラジル相手の衝撃弾！ 強烈なミドルを突き刺す！
拮抗した展開が続くなか、79分にハーランドのヘディング弾で均衡を破る。そして圧巻だったのが90分だ。
ペナルティエリア手前左で横パスを受けた25歳のエースは、迷うことなく左足を一閃。強烈なグラウンダーのミドルシュートは一直線にゴール右下隅へ吸い込まれ、ゴラッソで試合を決定づけた。
試合を配信したDAZNが得点シーンを公開すると、ファンからは「何やこいつ」「すごすぎる！」「圧倒的な個の力で」「恐るべし」「さすがにこれは取れないわ」「どっからでも決めるな…」「まじでエグかった」「やっぱバケモンだわ」「理不尽すぎるww」「もう王様オーラ出まくり」「人間を辞めた」と驚嘆の声が相次いだ。
この試合で２ゴールを挙げたハーランドは、今大会の得点数を７に伸ばし、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、キリアン・エムバペ（フランス）と並んで得点ランキングトップタイに浮上。“怪物”が優勝候補ブラジルを沈める圧巻のパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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