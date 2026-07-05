山崎賢人＆橋本環奈、『キングダム』1作目振り返る「手探りな状態でした」 思い入れのある作品にしみじみ
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）と橋本環奈が5日、都内で行われた映画『キングダム』シネマコンサート スペシャルトークセッションに登壇。1作目を振り返った。
【写真】揺れるピアスが似合う！にっこりほほ笑む橋本環奈
同イベントは、映画『キングダム 魂の決戦』（17日公開）を記念して開催。2019年に公開された映画『キングダム』の映像と共に、東京フィルハーモニー交響楽団による壮大な生演奏が披露される内容となっている。
山崎は天下の大将軍を目指す主人公・信、橋本は軍師を志す河了貂を演じる。2019年に公開された『キングダム』について、山崎は「『日本映画界でいままで見たことないような、とてつもない作品を作るぞ』という気合、熱を100パーセント以上でやってました」と回顧。
橋本は「10代の頃から出させていただいて思い入れのある作品」とし、「（1作目を）撮影した時に、どういうできになるかわからない、本当に手探りな状態で」と振り返った。洞窟での撮影が行われたそうで、「本当に寒かった。薄着だし。今は鎧とかついていますけど、あの時は布切れみたいな感じだったので」と話し、会場の笑いを誘った。
同作品は、原泰久氏による同名漫画が原作。紀元前の中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政を壮大なスケールで描く。2019年に映画『キングダム』が公開され、22年に『キングダム2 遥かなる大地へ』、23年に『キングダム 運命の炎』、24年に『キングダム 大将軍の帰還』の4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破。そして、17日には最新作『キングダム 魂の決戦』が公開される。
イベントにはほかに、佐藤信介監督、やまだ豊氏が登壇した。
【写真】揺れるピアスが似合う！にっこりほほ笑む橋本環奈
同イベントは、映画『キングダム 魂の決戦』（17日公開）を記念して開催。2019年に公開された映画『キングダム』の映像と共に、東京フィルハーモニー交響楽団による壮大な生演奏が披露される内容となっている。
山崎は天下の大将軍を目指す主人公・信、橋本は軍師を志す河了貂を演じる。2019年に公開された『キングダム』について、山崎は「『日本映画界でいままで見たことないような、とてつもない作品を作るぞ』という気合、熱を100パーセント以上でやってました」と回顧。
同作品は、原泰久氏による同名漫画が原作。紀元前の中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政を壮大なスケールで描く。2019年に映画『キングダム』が公開され、22年に『キングダム2 遥かなる大地へ』、23年に『キングダム 運命の炎』、24年に『キングダム 大将軍の帰還』の4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破。そして、17日には最新作『キングダム 魂の決戦』が公開される。
イベントにはほかに、佐藤信介監督、やまだ豊氏が登壇した。