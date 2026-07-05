岩橋玄樹＆相馬理『恋愛ルビの正しいふりかた』シーズン2制作決定！ 続投コメント到着
岩橋玄樹主演、相馬理共演のドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた』（TOKYO MX1）のシーズン2制作が決定した。10月期の放送を予定している。
【写真】『恋愛ルビの正しいふりかた』シーズン2で主演を務める岩橋玄樹
人気BL漫画家・おげれつたなかが2015年4月に発売した同名漫画（新書館／ディアプラス・コミックス）を原作に、主演・岩橋玄樹、パートナー役・相馬理を迎え、不器用ながらも真摯に恋愛に向き合う2人の男性のラブストーリーを描いたシーズン1。放送中はドラマ関連ハッシュタグが毎話SNSでトレンド入りし、最終回のFOD配信時には総合ランキング1位を獲得した。また、モデルプレス読者が選ぶランキング「BLドラマ史上最高のキスシーン」で10位、「2025年夏ドラマベストキスシーン」でも9位にランクインするなど、多くの支持を集めた。
さらに、その人気は海を越え、世界各国での配信に加え、上海・台北でポップアップストアが開催されるなど、海外でも大きな反響を呼んでいる。
シーズン2では、前作で互いの思いを伝え合い、結ばれた2人の「その後」を描く。おげれつたなか監修のもと、原作の世界観はそのままに、原作スピンオフストーリーを盛り込んだオリジナルストーリーを展開。幸せで思わずクスッと笑ってしまうような2人の日常が、取り巻く環境の変化や新たなキャラクターの登場によって少しずつ揺れ動いていく様子に注目だ。
キャストには、主人公・鈴木弘役の岩橋玄樹と、パートナー・鷲沢夏生役の相馬理が続投。監督・佐藤安稀、脚本・高橋幹子も引き続き参加し、さらに濃密で美しい「恋ルビ」の世界を描き出す。
岩橋は2026年12月より明治座で上演される舞台『赤ひげ』への出演を予定するなど、俳優として活動の幅を広げている。相馬も2026年秋放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）への出演を控えるなど、話題作への出演が続く。
岩橋は「主演として、原作・おげれつたなか先生の作品の魅力を存分に感じていただける映像作品となるよう、僕も精一杯作品と向き合ってまいります。原作とはまた一味違う新たなストーリーを、原作ファンの皆様はもちろん、初めてこの作品に触れる方にも楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントし、シーズン2への意気込みを語った。
相馬は「シーズン2の制作が決まったということで素直に嬉しい気持ちでいっぱいです！ げんきくんや監督とモルックやご飯に行った時にも「またやれたらいいね」と話していたので、それが現実になり今後の撮影を想像するだけでワクワクしています！」と喜びをあらわにし、再び作品に参加できることへの期待を寄せた。
シーズン2の制作を記念し、8月6日より毎週木曜25時からシーズン1の再放送が決定した。各話放送後にはTVerで見逃し配信される。さらに、現在見放題配信中のFODに加え、7月14日よりHulu、U-NEXT、DMM TVでも配信開始される。
ドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2（仮）』は、10月期にTOKYO MX1にて放送（全6話）。
※岩橋玄樹、相馬理のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岩橋玄樹／鈴木弘役
鈴木弘役を演じます、岩橋玄樹です。
この度、『恋愛ルビの正しいふりかた』シーズン2の制作が決定いたしました。本当に夢のような気持ちです。主演として、原作・おげれつたなか先生の作品の魅力を存分に感じていただける映像作品となるよう、僕も精一杯作品と向き合ってまいります。原作とはまた一味違う新たなストーリーを、原作ファンの皆様はもちろん、初めてこの作品に触れる方にも楽しんでいただけたら嬉しいです。
そしてシーズン1から応援してくださっている「恋ルビ」ファンの皆様、本当にありがとうございます。シーズン2も、ぜひ楽しみにお待ちください！ 恋ルビForever!!
■相馬理／鷲沢夏生役
シーズン2の制作が決まったということで素直に嬉しい気持ちでいっぱいです！ げんきくんや監督とモルックやご飯に行った時にも「またやれたらいいね」と話していたので、それが現実になり今後の撮影を想像するだけでワクワクしています！
今回はどんなお話になっているのか、夏生として演じられる喜びを噛み締めながら作品に向き合っていきたいと思います。放送まではまだ少し時間がありますが、ぜひ完成を楽しみにしていてください!!!
【写真】『恋愛ルビの正しいふりかた』シーズン2で主演を務める岩橋玄樹
人気BL漫画家・おげれつたなかが2015年4月に発売した同名漫画（新書館／ディアプラス・コミックス）を原作に、主演・岩橋玄樹、パートナー役・相馬理を迎え、不器用ながらも真摯に恋愛に向き合う2人の男性のラブストーリーを描いたシーズン1。放送中はドラマ関連ハッシュタグが毎話SNSでトレンド入りし、最終回のFOD配信時には総合ランキング1位を獲得した。また、モデルプレス読者が選ぶランキング「BLドラマ史上最高のキスシーン」で10位、「2025年夏ドラマベストキスシーン」でも9位にランクインするなど、多くの支持を集めた。
シーズン2では、前作で互いの思いを伝え合い、結ばれた2人の「その後」を描く。おげれつたなか監修のもと、原作の世界観はそのままに、原作スピンオフストーリーを盛り込んだオリジナルストーリーを展開。幸せで思わずクスッと笑ってしまうような2人の日常が、取り巻く環境の変化や新たなキャラクターの登場によって少しずつ揺れ動いていく様子に注目だ。
キャストには、主人公・鈴木弘役の岩橋玄樹と、パートナー・鷲沢夏生役の相馬理が続投。監督・佐藤安稀、脚本・高橋幹子も引き続き参加し、さらに濃密で美しい「恋ルビ」の世界を描き出す。
岩橋は2026年12月より明治座で上演される舞台『赤ひげ』への出演を予定するなど、俳優として活動の幅を広げている。相馬も2026年秋放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）への出演を控えるなど、話題作への出演が続く。
岩橋は「主演として、原作・おげれつたなか先生の作品の魅力を存分に感じていただける映像作品となるよう、僕も精一杯作品と向き合ってまいります。原作とはまた一味違う新たなストーリーを、原作ファンの皆様はもちろん、初めてこの作品に触れる方にも楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントし、シーズン2への意気込みを語った。
相馬は「シーズン2の制作が決まったということで素直に嬉しい気持ちでいっぱいです！ げんきくんや監督とモルックやご飯に行った時にも「またやれたらいいね」と話していたので、それが現実になり今後の撮影を想像するだけでワクワクしています！」と喜びをあらわにし、再び作品に参加できることへの期待を寄せた。
シーズン2の制作を記念し、8月6日より毎週木曜25時からシーズン1の再放送が決定した。各話放送後にはTVerで見逃し配信される。さらに、現在見放題配信中のFODに加え、7月14日よりHulu、U-NEXT、DMM TVでも配信開始される。
ドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2（仮）』は、10月期にTOKYO MX1にて放送（全6話）。
※岩橋玄樹、相馬理のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岩橋玄樹／鈴木弘役
鈴木弘役を演じます、岩橋玄樹です。
この度、『恋愛ルビの正しいふりかた』シーズン2の制作が決定いたしました。本当に夢のような気持ちです。主演として、原作・おげれつたなか先生の作品の魅力を存分に感じていただける映像作品となるよう、僕も精一杯作品と向き合ってまいります。原作とはまた一味違う新たなストーリーを、原作ファンの皆様はもちろん、初めてこの作品に触れる方にも楽しんでいただけたら嬉しいです。
そしてシーズン1から応援してくださっている「恋ルビ」ファンの皆様、本当にありがとうございます。シーズン2も、ぜひ楽しみにお待ちください！ 恋ルビForever!!
■相馬理／鷲沢夏生役
シーズン2の制作が決まったということで素直に嬉しい気持ちでいっぱいです！ げんきくんや監督とモルックやご飯に行った時にも「またやれたらいいね」と話していたので、それが現実になり今後の撮影を想像するだけでワクワクしています！
今回はどんなお話になっているのか、夏生として演じられる喜びを噛み締めながら作品に向き合っていきたいと思います。放送まではまだ少し時間がありますが、ぜひ完成を楽しみにしていてください!!!