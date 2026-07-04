『仮面ライダーゼッツ』第42話「喰う」、悪夢が莫を喰い尽くす!?
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第42話「喰う」が、あす7月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ゼロを失った莫はどうする？ 第42話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第42話「喰う」あらすじ
ゼロ（川平慈英）を失い、喪失感に打ちのめされる莫（今井）。残された自分たちはどうすれば…。莫からの問いかけに小鷹（古川雄輝）は!?
迷いの中から抜け出せない莫だったが、崩壊が進む現実を前に新たなミッションとともに覚醒する。夢の中でゼッツに変身、カタストロフゴアナイトメアに戦いを挑む！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ゼロを失った莫はどうする？ 第42話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
ゼロ（川平慈英）を失い、喪失感に打ちのめされる莫（今井）。残された自分たちはどうすれば…。莫からの問いかけに小鷹（古川雄輝）は!?
迷いの中から抜け出せない莫だったが、崩壊が進む現実を前に新たなミッションとともに覚醒する。夢の中でゼッツに変身、カタストロフゴアナイトメアに戦いを挑む！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。