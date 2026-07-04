『映画ちいかわ』きのう“怒とう”の新情報ラッシュ 劇中登場グッズとのコラボや特別新映像など…【まとめ】
人気アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の公式SNS（@chiikawa_movie）では1日、きのう3日に“怒涛の情報”が公開予定であることを告知していた。同日、“予告通り”続々と新情報が発表された。予告されていた情報解禁のタイムスケジュールと実際に発表された内容は下記の通り。
【動画】ハチワレの歌が泣ける…公開された『映画ちいかわ』特別新映像
■7：36頃 TVアニメちいかわ 放送予定
■8：00 映画最新情報解禁
入場者特典第1弾「チャームミニフィギュア（全8種）」の配布を発表
■11：00 “コクコクッ”な企画解禁
サントリーとの“夏グッズ”が当たるコラボキャンペーン発表
■12：30 “サックサク”な企画解禁
松永製菓『しるこサンド』とのコラボ発表
■15：00 “オーッ”な企画解禁
東京メトロとのコラボで「脱出ゲーム」開催
開催期間：7月24日〜11月3日
■17：00 “カチャッ”な企画解禁
劇中アイテムを再現した「乾電池」の限定発売を発表
■20：00 本編特別映像解禁！YouTubeプレミア公開
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわたちが「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
【動画】ハチワレの歌が泣ける…公開された『映画ちいかわ』特別新映像
■7：36頃 TVアニメちいかわ 放送予定
■8：00 映画最新情報解禁
入場者特典第1弾「チャームミニフィギュア（全8種）」の配布を発表
サントリーとの“夏グッズ”が当たるコラボキャンペーン発表
■12：30 “サックサク”な企画解禁
松永製菓『しるこサンド』とのコラボ発表
■15：00 “オーッ”な企画解禁
東京メトロとのコラボで「脱出ゲーム」開催
開催期間：7月24日〜11月3日
■17：00 “カチャッ”な企画解禁
劇中アイテムを再現した「乾電池」の限定発売を発表
■20：00 本編特別映像解禁！YouTubeプレミア公開
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわたちが「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
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