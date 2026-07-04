大人気ブロガーが次々と発売される新作カップめんを徹底解説する好評企画。今回も注目商品がめじろ押し。カップめんファンならチェックしておきたい逸品揃いです！

【シリーズ初の“ご当地系”】日清食品「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」（３０９円＋税）

九州のうどんといえば、三大うどんチェーンに挙げられる「資（すけ）さんうどん」の快進撃が目覚ましい。また、同じく同エリアの「牧（まき）のうどん」や「ウエスト」の知名度も全国的な高まりを見せ、年々注目が集まっている。その可能性に目を付けたのが、この業界でも極めてトレンドに敏感な日清食品だ。

熱湯８分で“ふわふわ、やわらかい”食感に仕上がる極太うどんに、福岡県醸造醤油と６種の合わせだしをブレンドした液体スープ。さらに、ごぼうや玉ねぎのうまみとサクサク食感がクセになる、独自製法の分厚い天ぷらを搭載した本商品は、どん兵衛のハイエンドモデル「最強どん兵衛」シリーズ初となる“ご当地系”の意欲作。

さすがに実際の博多うどんほどの厚みはないけれど、ふわふわとした食感は同ブランド史上初となる体験で、繊細なつゆに滲み出る天ぷらのコクとごぼうの風味、さらに玉ねぎの甘さと芳ばしさも堪らない。価格は通常ラインを上回るが、その価値は充分に見出せる一杯だ。

【特筆すべき別添の液体スープ】東洋水産「まぜそば ごつ盛り にんにく醤油」（オープン価格）

ごっつい大盛りをコンセプトに、手頃な価格とボリュームの両立で支持されている「ごつ盛り」だが、先に触れておくと今回の「まぜそば」は大盛りではない。

通常、汁なしカップめんは１２０〜１３０ｇを大盛りサイズの基準としている。にもかかわらず、本商品は湯切りタイプの新作でありながら、このカテゴリーではレギュラーサイズに分類される“めん９０ｇ”で「ごつ盛り」を謳っているのだ。

しかし、特筆すべきは別添の液体スープが「ごつ盛り」の上位版である「でかまる」クラスの水準に達していたこと。醤油の立体感と良質なアブラ、さらに強めのニンニクと全体バランス感覚も含め、それこそ有名店が監修した商品に添付しても恥ずかしくない。

かやくは挽肉のみかつ量も少ないが、同社のオープン価格商品で定番の小さな廉価版ではなく、食べ応えのある大きな資材を使用していた。正直、ヘビーユーザーからは量の観点で賛否両論あるだろう。しかし、それを補って余りある液体スープのハイレベルな水準に、このブランドの新たな境地が開拓されたと筆者は実感した。

【商品名に嘘偽りなし】東洋水産「マルちゃん正麺 カップ ニボツヨシ」（３３３円＋税）

いま抜群においしく、そして１０年後、２０年後も古びることなく愛され続ける即席めんをコンセプトに、数々の名作を生み出したマルちゃん正麺。その中でも、煮干しを効かせたフレーバーは頭ひとつ抜きん出ている印象だ。商品名に嘘偽りのない、しっかりと煮干しを強く効かせながら、えぐみや雑味などは極限まで取り除いている。

逆に煮干しの強い苦味に期待していた場合、その点は物足りなさを感じるかもしれない。しかし、この煮干しの打ち出し方は、１９５３年（昭和２８年）３月に「横須賀水産」として創業以来、現在の社名にも名残が見て取れる「東洋水産」の技術力の高さを物語っている点でもある。

昨年６月に発売された「にぼシャキ」と比較して“煮干しＵＰ”のコンセプトを体現するために、残念ながら背脂加工品は省かれてしまったが、そのトレードオフをマイナスと思わせない煮干しの密度には感服した。ちなみにパッケージの煮干しが一匹だけ、ちょっと左斜め上を向いている。この遊び心も「ニボシ」シリーズの魅力となっているため、ぜひ探してみてほしい。

【あの衝撃が再び】エースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」（３４８円＋税）

１９８３年（昭和５８年）６月の発売以来、素材のヘルシーなイメージで愛されてきた「わかめラーメン」だが、年に一度“正気を失う”ことがある。ちょうど２年前の今頃、エースコックの創立７０年を記念して発売された「わかめだらけの海藻フェス」を覚えているだろうか。めんは１２０ｇの超大盛り仕様で、粉わかめ×葉わかめ×茎わかめを盛り込んだ商品だ。

その衝撃が蘇る本商品には、従来品に使用していた粉わかめではなく「粉めかぶ」を新たに採用し“根から葉まで食べ尽くす”コンセプトを掲げている。さて、ひとつ大きな疑問がある。わかめの部位と魅力を大々的にアピールした商品にもかかわらず、めんを超大盛りに増やす必要はあったのだろうか。

それも耐久性が皆無に等しいフライめんを使用しているため、食べても食べても減らない感覚に陥る。むしろ、途中から増えているような錯覚さえ覚えた。そのため食後に残った印象は、本来のコンセプトとは逸脱した、とにかく“めんを食べ尽くさなければいけない”という謎の義務感…。

たしかに味は「わかめラーメン ごま・しょうゆ」を踏襲していたけれど、もし来年も同じような変わり種を企画するのであれば、めんは飾り程度の爆盛りわかめラーメンに期待したい。

【白ごはんとの相性抜群】まるか食品「ペヤング 鶏塩まぜそば」（２３６円＋税）

他社が真似できないほど斬新なフレーバーを、攻めの姿勢で積極的に展開している「ペヤング」なので、本商品はいささか大人しい印象を受ける。しかし、よく見ると同ブランドでは珍しい「卵黄ソース」を別添しているのだ。結論から伝えると、めちゃくちゃしょっぱい。

ソースから立ち上がる鶏油のインパクトには度肝を抜かれたが、いざ口に運ぶとしょっぱいのなんの…。食塩相当量は、定番の「ソースやきそば」と比較して２ｇしか変わらない。にもかかわらず、舌がしびれるほどの塩気が全力で飛び込んでくるのだ。

しかも、パッケージで“まろやかさＵＰ”を標榜している「卵黄ソース」の塩気まで遠慮がない。正直、これ単体で完食するのは厳しいと感じた。

ただ、白ごはんとの相性はこの世のものとは思えないほど抜群に良い。カップ焼そばに白ごはんマストのユーザーであれば、本商品のポテンシャルを何十倍にも引き出せるだろう。

※表示価格は発売時のメーカー希望小売価格です。スーパーなどでの販売価格は希望小売価格よりも安くなるケースが一般的ですが、コンビニでの販売価格はメーカー希望小売価格＋８％を目安にしてください。