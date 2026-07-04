筑波大3年・普久原陽平「トライパフォーマンスは、これからもどんどんやってほしい」

4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。

プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は筑波大の3年生MF普久原陽平。181センチのサイズを持ち、CB、ボランチでパワー溢れるボール奪取と展開力が武器の逸材は、高校の1年先輩の躍動に刺激を受けている。

筑波大においてボランチは屈指の激戦区だ。4年生のキャプテン徳永涼と2年生の矢田龍之介の2人の柱がおり、他にもサイドバック起用が多いがボランチを本職とする2年生の布施克真、運動量が売りの4年生の黒瀬直弥、横浜Fマリノスユースからやってきた大型MF加藤海輝と多士済々だ。

その中で普久原は、本来センターバックを主戦場としてきたが、「この身長でCB一本となると、今後の自分を考えた時に厳しくなると思っていました。そんな時にヘッドコーチの藤翼さんが新人戦でボランチとして起用してくれて、大きな可能性を感じたんです」と、新たな挑戦を決断した。

「僕のボランチとしての持ち味は、前にも後ろにも走れるボックス・トゥ・ボックスの運動量と配球です。空中戦や1対1はCBで鍛えられたので、それを土台に、常にハードワークできるボランチになりたいと思っています」

もちろん、簡単なチャレンジではない。ボランチはチームの心臓部であり、ライバルも多い。それでも将来の可能性を広げるために挑戦を続け、リーグ戦では力強い守備と前への推進力を発揮し、攻守をつなぐ役割を果たしている。

真面目で努力家。そして献身性と強い芯を持つ――。筆者にとっての普久原の印象は、高校時代から変わらない。

思えば國學院久我山高時代、冷静な判断力と鋭い読みを武器に、ボールカットやカバーリング、ラインコントロールで最終ラインを支えたDFリーダーだった。1年生からレギュラーの座をつかみ、2年時には、エースストライカー・塩貝健人を擁するチームを守備面から支えた。巧みに最終ラインを統率し、攻撃的な両サイドバックをカバーしていたからこそ、塩貝も前線でゴールに専念することができた。

そんな普久原を象徴するシーンが、高校2年時の全国高校サッカー選手権東京都予選準決勝・帝京戦である。

1-2で迎えた後半13分。クロスに対して普久原が競り勝ち、そのこぼれ球を鷹取駿也（現・中央大）がシュート。GKが弾いたボールを塩貝が押し込み、試合を振り出しに戻した。

こぼれ球を狙ってゴール前に詰めていた普久原は、「まだ同点だったので、すぐにボールを拾ってセンタースポットへ運ぼうと思った」と、ゴールネットからボールを取り出そうとした。すると突然、目の前に塩貝が現れ、両手でボールを奪い取っていった。

「あっけに取られました（笑）」

塩貝はそのままボールを抱えたまま全力疾走し、センタースポットへラグビーのトライのように飛び込んでボールを置いた。

「どんどん遠ざかっていく後ろ姿を見て、『まあ、いいか』と思いました（笑）。健人くんは『ザ・ストライカー』という性格で、ああいうことをやる人だと分かっていましたし、あれでチームの雰囲気も一気に盛り上がって逆転することができた。彼がいなかったら全国には行けていなかったので、本当に感謝しています」

闘争心あふれる先輩は、その後一気に世界へ羽ばたき、今や北中米ワールドカップの日本代表メンバーに上り詰めた。

「意識しなくても健人くんの名前はニュースで自然と目に入ってきます。一緒にプレーしていた選手があの大舞台に立っていることは、本当に刺激になります。たぶん、当時のメンバーはみんな同じ気持ちだと思います」

先輩に対しては「トライパフォーマンスは見ていて面白いので、これからもどんどんやってほしいです」と笑顔でエールを送った。

本気で自分を信じ、信念を貫けば道は開ける。真っすぐな先輩の背中を追いながら、普久原は新たなポジションで自らの可能性を切り拓こうとしている。（安藤隆人 / Takahito Ando）