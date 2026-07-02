ジョン・ライドン率いるPUBLIC IMAGE LTD.、来年2月に来日ツアー決定 愛知、大阪、神奈川、東京の4都市巡る
ジョン・ライドン率いるPUBLIC IMAGE LTD.が、来年2月にジャパンツアー『THIS IS NOT THE LAST TOUR』を開催することが決定した。愛知、大阪、神奈川、東京の4都市で単独公演を行う。
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PILの呼称でも知られるPUBLIC IMAGE LTD.は、ポストパンクというジャンルを創造した伝説的バンド。今回の来日公演には、ジョン・ライドン（ボーカル）、ルー・エドモンズ（ギター）、スコット・ファース（ベース）、マーク・ロバーツ（ドラム）が参加する。
PUBLIC IMAGE LTD.は、セックス・ピストルズ脱退後のジョン・ライドンが1978年に結成。ロックの既成概念を覆す革新的なサウンドを生み出し、現在もシーンを代表する存在として活動を続けている。
チケットは愛知、神奈川、東京公演がオールスタンディング1万4000円、大阪公演は1階スタンディング1万4000円、2階指定席1万6000円。
■『PUBLIC IMAGE LTD. THIS IS NOT THE LAST TOUR』
2027年2月3日（水） 愛知・DIAMOND HALL
2027年2月5日（金） 大阪・なんばHatch
2027年2月7日（日） 神奈川・横浜ベイホール
2027年2月8日（月） 東京・豊洲PIT
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PILの呼称でも知られるPUBLIC IMAGE LTD.は、ポストパンクというジャンルを創造した伝説的バンド。今回の来日公演には、ジョン・ライドン（ボーカル）、ルー・エドモンズ（ギター）、スコット・ファース（ベース）、マーク・ロバーツ（ドラム）が参加する。
チケットは愛知、神奈川、東京公演がオールスタンディング1万4000円、大阪公演は1階スタンディング1万4000円、2階指定席1万6000円。
■『PUBLIC IMAGE LTD. THIS IS NOT THE LAST TOUR』
2027年2月3日（水） 愛知・DIAMOND HALL
2027年2月5日（金） 大阪・なんばHatch
2027年2月7日（日） 神奈川・横浜ベイホール
2027年2月8日（月） 東京・豊洲PIT