「食後の眠気」は白米が原因？血糖急上昇を抑える“3つの対策”【医師監修】

白米は日本人の食卓に欠かせない主食ですが、「食後に眠くなる」「急に空腹感が来る」と感じる方は少なくないでしょう。こうした症状は、食後の血糖値の変動と関係している可能性があります。白米の主成分であるでんぷんは消化吸収が速く、食物繊維が少ないため、血糖値が上昇しやすい傾向があるとされています。本記事では、そのメカニズムと対策をわかりやすく解説します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

白米が血糖値スパイクを引き起こすメカニズム

2014年岩手医科大学卒2016年仙台市立病院循環器内科2019年江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科2023年岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科 兼 救急診療科2023年医療法人社団啓愛会理事2026年孝仁病院美希病院所属学会日本医師会 産業医日本循環器学会 循環器専門医日本糖尿病学会 糖尿病専門医日本内科学会 総合内科専門医

白米を食べたあとに強い眠気を感じたり、急に空腹感が押し寄せてきたりした経験がある方もいるかもしれません。こうした現象は、食後の血糖値変動と関係している可能性があります。このセクションでは、白米が血糖値スパイクを引き起こしやすいとされる理由について解説します。

白米に含まれる糖質と消化吸収の速さ

白米の主成分は炭水化物であり、その多くはでんぷんで構成されています。でんぷんは消化管内で分解され、最終的にはブドウ糖として血液中へ吸収されます。ブドウ糖は身体にとって重要なエネルギー源ですが、摂取量や吸収速度によって血糖値への影響が異なります。

白米は、玄米からぬか層や胚芽を取り除いた精製穀物です。この加工によって食べやすくなる一方で、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの一部が減少します。特に食物繊維は糖質の消化吸収を緩やかにする働きがあるため、白米は玄米や雑穀米と比べて血糖値が上昇しやすい傾向があるとされています。

また、白米は柔らかく食べやすいため、短時間で多くの量を食べやすいという特徴があります。食事のスピードが速いと満腹感を得る前に食べ過ぎてしまうことがあり、結果として糖質の摂取量が増える可能性があります。

さらに、おかゆや丼物、おにぎりなどは比較的短時間で食べやすく、単独で摂取されることも少なくありません。たんぱく質や食物繊維を含む食品と組み合わせずに大量の白米を摂取すると、食後の血糖値変動が大きくなる可能性があります。

血糖値の上昇速度を示す指標としてGI値（グリセミックインデックス）があります。白米は比較的GI値が高い食品として知られていますが、実際の血糖値への影響は食べる量や食事全体の内容によって変わります。そのため、白米だけを問題視するのではなく、食事全体のバランスを考えることが重要です。

近年では、白米に雑穀やもち麦を混ぜたり、玄米を取り入れたりすることで食物繊維の摂取量を増やす工夫も注目されています。こうした方法は、血糖値の急激な変動を抑える一助となる可能性があります。

血糖値スパイクとは何か｜急上昇・急下降が身体に与える影響

血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後大きく低下する状態を指す言葉です。ただし、明確な医学的診断名ではなく、一般的には食後高血糖や大きな血糖変動を説明する際に用いられることがあります。

通常、食事によって摂取した糖質は徐々に吸収され、血糖値は緩やかに上昇します。その後、膵臓から分泌されるインスリンの働きによって血糖値は適切な範囲へと調整されます。しかし、糖質を一度に大量に摂取した場合には、血糖値の変動幅が大きくなることがあります。

食後に血糖値が大きく上昇すると、身体は血糖値を下げるためにインスリンを分泌します。この反応自体は正常な生理機能ですが、高血糖状態が頻繁に繰り返されることは健康管理の観点から注意が必要とされています。

また、血糖値の変動が大きい人では、食後の眠気やだるさ、集中力の低下などを自覚することがあります。ただし、こうした症状は睡眠不足や疲労、食事内容などさまざまな要因でも起こるため、必ずしも血糖値スパイクだけが原因とは限りません。

近年の研究では、食後高血糖が血管への負担や酸化ストレス、慢性炎症との関連を持つ可能性が指摘されています。こうした変化が長期間続くことで、動脈硬化や心血管疾患との関連が研究されています。

さらに、血糖値が大きく変動すると空腹感が強くなることがあります。その結果、間食や食べ過ぎにつながり、総摂取エネルギー量が増える可能性があります。体重管理が難しいと感じている方のなかには、こうした血糖値変動が影響しているケースもあるかもしれません。

ただし、白米を食べたからといって必ず血糖値スパイクが起こるわけではありません。食べる量や食べ方、運動習慣、年齢、体質などによって影響は異なります。白米を極端に避けるのではなく、野菜やたんぱく質を先に食べる、よく噛んで食べる、食後に軽く身体を動かすといった工夫を取り入れることが、血糖値の急激な変動を抑えるポイントと考えられています。

まとめ

白米と血糖値スパイクの関係は、食品の選び方だけでなく、食べる順番や調理法（冷やご飯）、食後の運動など、さまざまな要素が複合的に関わっています。本記事で紹介した「野菜・たんぱく質を先に食べる」「冷やご飯でレジスタントスターチを活用する」「食後に軽く身体を動かす」といった取り組みは、いずれも特別な準備を必要とせず、今日から実践できるものばかりです。血糖値の変動が日常の不調に影響していると感じる人は、まずはできることから試してみてください。症状が続く場合や気になることがある場合は、糖尿病内科などの専門の医師に相談されることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「e-ヘルスネット 食物繊維の必要性と健康」

厚生労働省「e-ヘルスネット 食後高血糖」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」