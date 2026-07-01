長野県東御市の住宅で1日朝、成人女性と女の子の遺体が見つかった事件で、遺体はこの家に住む49歳の女性と12歳の長女とわかりました。警察は、行方がわからなくなっていた元夫を殺人未遂の疑いで逮捕しています。

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、東御市新張に住む職業不詳の飯島啓輔容疑者（46）です。

飯島容疑者は1日朝早く、自宅で14歳の長男を刃物で切り付けるなどして殺害しようとした疑いが持たれています。

飯島容疑者の自宅では、成人の女性と女の子の遺体が見つかっていて、その後の捜査で、亡くなった2人は飯島容疑者の妻だった瞳さんと長女の絃巴さんとわかりました。

警察は、行方がわからなくなっていた飯島容疑者を捜していましたが、長野市内で車を運転していたところを見つけ、午前11時すぎに、長男に対する殺人未遂の疑いで緊急逮捕しました。容疑を認めているということです。

親族「（飯島容疑者に）『家族大丈夫か』って言ったら『大丈夫』なんて言って話はした。それが6月7日。そんなことやる人には思えなかったし、子どもたちがあんな目にあっちゃって、かわいそうで残念で仕方ない」

現場の状況から、亡くなった2人は殺害された可能性が高いということです。飯島容疑者は殺害をほのめかしていて、警察が殺人の疑いで捜査を進めています。