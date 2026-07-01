「日本のレベルは世界に通用する」もっと個を磨き、圧倒的な成長を。上田綺世は信じている「いつか必ず日本は優勝します」【Ｗ杯】
ブラジル代表にラウンド32で敗れ、日本代表の北中米Ｗ杯は幕を閉じた。
エースFWの上田綺世は７月１日に、自身のインスタグラムを更新。「世界一の団結力、一体感。本当に素晴らしいチームでした」と振り返る。「もっと勝ちたかったし勝たせたかったしもっと上にいきたかったです」。
４年に一度の大舞台で、「日本のレベルは世界に通用すると証明しました」と胸を張る。
「ただ優勝するにはもっと個を磨き、圧倒的な成長が必要です。自分に足りなかったものもう一度見つめ直してまた進みます」
感謝の気持ち、そして輝く未来を見据える。
「優勝できると信じて応援してくれたサポーターの皆さんありがとうございました。この大会で日本人だけではなく色んな国の人が日本を応援してくれていると実感しました。いつか必ず日本は優勝します」
27歳のストライカーは、「そして日本で、現地で応援してくれた友人、そして家族には本当に感謝しています」と伝え、「いつも自分のそばで応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
エースFWの上田綺世は７月１日に、自身のインスタグラムを更新。「世界一の団結力、一体感。本当に素晴らしいチームでした」と振り返る。「もっと勝ちたかったし勝たせたかったしもっと上にいきたかったです」。
４年に一度の大舞台で、「日本のレベルは世界に通用すると証明しました」と胸を張る。
「ただ優勝するにはもっと個を磨き、圧倒的な成長が必要です。自分に足りなかったものもう一度見つめ直してまた進みます」
感謝の気持ち、そして輝く未来を見据える。
27歳のストライカーは、「そして日本で、現地で応援してくれた友人、そして家族には本当に感謝しています」と伝え、「いつも自分のそばで応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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