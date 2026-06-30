潜伏先の予測「みんながびっくりするような状態で見つかる」

【元警視庁刑事が解説】未解決「世田谷一家殺害事件」、犯人は「プロの殺し屋ではない」と断言する理由

元警視庁刑事が指摘する捜査の限界。神戸・遺体遺棄事件が生んだ「15年の空白」

「メンタルが一気に崩壊する」元警視庁刑事が語る違法薬物の恐ろしい実態

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。