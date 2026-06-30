知っておきたい八田與一容疑者の「目の特徴」元警視庁刑事が明かす逃亡犯の素顔
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて動画を公開した。動画では、大分県別府市で発生したひき逃げ事件の容疑者である八田與一について、元刑事の視点から独自の分析を展開し、広く情報提供を呼びかけている。
小比類巻氏はまず、2022年6月に発生した事件の概要に触れ、道路交通法違反としては全国初となる重要指名手配事件であることを説明。その後、大分県警が殺人罪と殺人未遂罪を追加して新たに逮捕状を取得したという異例の展開を解説した。これにより、道交法違反による7年の時効がなくなり、八田容疑者は「未来永劫、逃げ続けなければいけないことになった」と指摘する。
続いて、八田容疑者の顔立ちについて詳細なプロファイリングを実施。複数の写真を比較し、細くつり上がった目にコンプレックスを抱いていると分析した。「一生懸命開いて写真に写っている」と述べ、この身体的特徴が有力な手がかりになると語る。一方で、横顔については骨格が整っており「イケメンだ」とも評価している。
現在も国内のどこかで生き延びていると推測する小比類巻氏は、女装など全く別の人物になりすましている可能性に言及。また、整形手術のために病院を訪れる可能性も示唆し、過去の逃亡犯の事例を交えて「みんながびっくりするような状態で見つかると思う」と予測した。
最後に、有力な情報には最大800万円の報奨金が支払われることに触れ、「胸を張ってもらっていいものだ」として積極的な情報提供を懇願した。元刑事ならではの鋭い視点と執念が垣間見える、事件解決に向けた強いメッセージとなっている。
小比類巻氏はまず、2022年6月に発生した事件の概要に触れ、道路交通法違反としては全国初となる重要指名手配事件であることを説明。その後、大分県警が殺人罪と殺人未遂罪を追加して新たに逮捕状を取得したという異例の展開を解説した。これにより、道交法違反による7年の時効がなくなり、八田容疑者は「未来永劫、逃げ続けなければいけないことになった」と指摘する。
続いて、八田容疑者の顔立ちについて詳細なプロファイリングを実施。複数の写真を比較し、細くつり上がった目にコンプレックスを抱いていると分析した。「一生懸命開いて写真に写っている」と述べ、この身体的特徴が有力な手がかりになると語る。一方で、横顔については骨格が整っており「イケメンだ」とも評価している。
現在も国内のどこかで生き延びていると推測する小比類巻氏は、女装など全く別の人物になりすましている可能性に言及。また、整形手術のために病院を訪れる可能性も示唆し、過去の逃亡犯の事例を交えて「みんながびっくりするような状態で見つかると思う」と予測した。
最後に、有力な情報には最大800万円の報奨金が支払われることに触れ、「胸を張ってもらっていいものだ」として積極的な情報提供を懇願した。元刑事ならではの鋭い視点と執念が垣間見える、事件解決に向けた強いメッセージとなっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。