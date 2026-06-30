ローソンストア100（神奈川県川崎市）の「ローソンストア100」が、ワンハンドで食べやすいパンやおにぎりなど新商品5種を7月1日から順次発売します。

【写真】えっ！ おいしそう！ メロン蒸しケーキ、レモンクリームパンも！

新商品は、「カレーメンチカツバーガー カレーソース」（140円、以下、税込み）、「塩むすび（にじのきらめき）」（108円）、「メロン蒸しケーキ 北海道産メロンのクリーム＆ホイップクリーム」（127円）、「瀬戸内レモンクリームパン」（127円）、「あんころ餅 4個入」（160円）がラインアップ。

カレーメンチカツバーガー カレーソースはうずまき型のバンズにカレーメンチカツとカレーソースをサンドした、食べ応えのあるバーガーです。塩むすびは大粒で艶があり、米本来の甘みが特徴の品種「にじのきらめき」を使用し、塩味のシンプルな味わい。

メロン蒸しケーキ 北海道産メロンのクリーム＆ホイップクリームは、北海道産メロン果汁を使用したメロンクリームと、ミルク風味のホイップクリームをサンドした一品。瀬戸内レモンクリームパンは、すっきり爽やかなレモンの味わいが広がるクリームパン。

7月26日の「土用の丑の日」に合わせたあんころ餅は、厄除けの力があるといわれている小豆で無病息災や暑気払いを願って食べることができ、土用餅として親しまれてきた江戸時代から続く伝統的な夏の和菓子となっています。