◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 オランダ１―１（ＰＫ２―３）モロッコ（２９日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク８位のオランダと同７位のモロッコによる好カードは延長戦でも決着がつかず、１―１のままＰＫ戦に突入し、オランダが２―３で競り負けた。５人中３人が成功したモロッコに対し、オランダは２人が成功、３人が失敗。２―２で迎えた５人目のＦＷサマーフィルがモロッコＧＫブヌに阻止され、最後はモロッコ代表のサイバリが左隅に決めた。

屈指の好カードは前半から両者譲らない展開。拮抗（きっこう）を破ったのは後半２７分、オランダだった。ＦＷサマーフィルが抜け出して、並走したＦＷハクポが右足で押し込み、先制。パートナーが流産したとの報道があった中でのゴールに涙を流した。

対するモロッコは、アディショナルタイムに、左サイドから味方のクロスにＤＦディオプがヘディングで決め、土壇場で１―１に追いついた。

勝敗の行方は、前、後半各１５分の延長戦へ。足がつる選手も続出する中、オランダＤＦファンヘッケ、モロッコＭＦサイバリがともに頭部から流血して応急処置を受けるなど文字通りの死闘に。両チームとも満身創痍（そうい）で戦い抜き、１―１のままＰＫ戦での決着となった。

日本と同じ１次リーグＦ組のオランダは第１戦で日本と対戦し、２―２で引き分け。最終的に日本を上回るグループ首位で決勝Ｔに進出していたが、両チームは同じ日に大会を去ることになった。