乃木坂46金川紗耶（24）が30日、都内で、自身初の写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社）発売記念会見を行った。

この日、発売日を迎え「ずっと夢だった写真集を発売できてうれしく思います。『彼女感』のある、皆さんが見て私を彼女にしたくなる1冊になっているんじゃないかなと思います」と笑顔を見せた。

アイドルとして活躍し、雑誌「Ray」でモデルも務めているが「モデルの時は、角度、表情、いろいろ考えていますが、自分よりもファッションを見せることを中心にしていますが、今回は『決めないこと』を目標にしました。素の私を見せられたと思います」と大きく違う姿を見せた。

筋トレや食事管理にも取り組み、出来栄えは「めちゃくちゃ良いと思います。理想の体形になったと思います」と笑った。

グループは現在「真夏の全国ツアー2026」を開催中。7月には金川の地元・北海道での公演も控える。「ライブでは決める表情が多いんですけど、素の表情を取り込んでいきたい。ファンの方へ手を振ったり、コミュニケーションを取る時間があるので、アイドルとしてはもちろん素の自分も出していこうと思います」と今後への意気込みを語った。