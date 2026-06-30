ヒュー・ジャックマン主演のミステリー映画『ひつじ探偵団』が世界中で話題を集めている。原作小説には続編が刊行されているが、映画の2作目が製作される可能性はあるのか？脚本家のクレイグ・メイジンが米で自身の考えを明かした。

本作は、大好きな飼い主・ジョージ（ジャックマン）を殺された羊たちが、推理小説さながらに真相を追う異色の“もふもふ探偵ミステリー”。ドイツの作家レオニー・スヴァンによるベストセラー小説を原作に、「チェルノブイリ」のクレイグ・メイジンが10年前に執筆した脚本が、長い年月を経て実写映画化された。

原作には、ジョージの娘・レベッカを主人公にした小説第2作が存在する。映画版にも続編の可能性はあるのだろうか？メイジンは「わかりません」としつつ、自身の思いをこう語っている。

「（10年前の）脚本執筆プロセスからは、心地よい距離感があります。映画制作は最近の出来事なので、とても楽しかったですね。完成した作品を観たのも最近で、素晴らしい経験でした。

でも脚本を書くという経験からは、ほどよい距離を置いています。おそらく本作は、このままにしておくのがよいのかもしれません。」

続編に前向きな姿勢は示さなかった一方で、「もしかすると、他の誰かが引き継いでくれるかもしれません」ともコメント。ただ、「この作品を本当に愛しているので、これ以上運を試したくない気もする」という。高く評価された作品だからこそ、続編でその魅力を損ねるリスクは避けたい考えのようだ。

もっとも、メイジンは「まずは観客がこの作品をどれだけ受け入れてくれるかを見極める必要がある」とも話している。本作は劇場公開から約1ヶ月半という早さで、2026年6月24日よりPrime Videoで世界配信がスタート。Prime Videoグローバル映画ランキングで第1位をし、日本でも第2位にランクインするなど、世界的な人気を集めている。この勢いを受けて、続編実現への期待は高まりそうだ。

映画『ひつじ探偵団』はPrime Videoにて独占配信中。

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