OEM商品の発表と通販導線を支援！ アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」

記事ポイント アンチエイジング・プロのOEM支援サービス開始全OEM新商品の発表文をアットプレスで無料配信通販リピートスキーム構築とLP支援 アンチエイジング・プロのOEM支援サービス開始全OEM新商品の発表文をアットプレスで無料配信通販リピートスキーム構築とLP支援

アンチエイジング・プロが、OEM顧客向けサポートサービスとして、商品発表文の配信支援と通販リピートスキーム構築サービスを2026年6月11日に開始しました。

通販コンサルノウハウと自社原料を活かした健康食品・サプリメントOEM供給に、商品PRと通販リピートスキーム構築の支援が加わります。

アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」

開始日：2026年6月11日対象：OEM顧客対象商品：アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品配信媒体：アットプレス配信プラン：ライトプラスプラン

「OEM顧客向けサポートサービス」は、健康食品・サプリメントOEM供給を受ける顧客に向けた販売支援サービスです。

新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを伝える発表文の配信支援と、通販事業でリピート購入を追うためのスキーム構築を組み合わせています。

OEM商品をつくる段階に加え、商品PRや通販カート選定、ロジスティクス選定まで支援範囲に入ります。

新商品の特徴を外部へ伝える発表文配信

対象：全OEM新商品配信：無料配信アカウント：アンチエイジング・プロのアカウントアップグレード：スタンダードプランは別途差額料金オプション：別途差額料金

発表文配信サービスは、アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品に対して、アットプレスを用いた配信を行います。

配信する発表文は、新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを扱います。

各種メディアで記事に取り上げられることや、SNSを通じた告知につながる商品PRの手段です。

アンチエイジング・プロは年間50〜100商品の新商品とリニューアル新商品を手掛けていますが、商品発表文の配信が行われている商品は1割未満です。

経験がないという理由がほとんどであることから、希望企業のみ、商品発表文の配信に慣れている同社がOEM顧客と共に配信します。

リピート購入を追う通販リピートスキーム構築

対象：リピートスキームを持たない顧客支援内容：ランディングページ(LP)支援内容：通販カート選定支援内容：ロジスティクス選定

通販リピートスキーム構築サービスは、通販事業でリピート購入を追う仕組みを持たない顧客に向けた支援です。

通販事業は、リピート購入させ続けるスキームがなければ黒字化しないとされるビジネスモデルです。

定期購入コースへの誘導やリピート購入回数の最大化を重要視する通販会社がある一方で、リピート購入を全く追えていない会社も少なくありません。

近年はインフルエンサー通販という新しい通販モデルが生まれ、自社メディアで効率的に集客できる通販会社が現れ始めている状況です。

アンチエイジング・プロのOEM事業でも、インフルエンサー通販向け商品を手掛ける機会が増加傾向にあります。

同サービスでは、提携会社がランディングページ(LP)や通販カート選定、ロジスティクス選定などを行います。

自社原料と通販コンサルティングを活かしたOEM事業

自社原料：フェリチン鉄自社原料：ジオスゲニン自社原料：プロテオグリカン新原料：5-デアザフラビン新原料：エルゴチオネインOEM商品供給先：主に中小企業

アンチエイジング・プロのOEM事業は、大手企業の通販コンサルティングと健康食品・サプリメント原料販売から始まっています。

近年は、関連会社GMP工場を活用しながら健康食品・サプリメントOEM事業を展開しています。

フェリチン鉄、ジオスゲニン、プロテオグリカンなどの自社原料を活用し、広告クリエイティブを想定した商品設計・原料選定を行う点が特徴です。

原料メーカーとしてのノウハウを生かし、5-デアザフラビンやエルゴチオネインなどの新原料も扱います。

顧客の希望商品設計にも口を挟むOEM会社として、顧客の成功を最優先とした営業方針で展開しています。

商品づくりに加えて、ブランドコンセプトの発信や通販導線まで含めて設計したい企業に向けた支援ものです。

自社原料や新原料を使った商品設計と、LP・通販カート・物流選びを組み合わせることで、OEM後の販売運用まで見据えた相談につながります。

アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」はいつ始まりましたか？

A. プレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスは、OEM顧客向けサポートサービスとして2026年6月11日に開始しました。

Q. 発表文配信サービスの対象商品は何ですか？

A. アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品が対象です。

アットプレスを用いて、同社アカウントで無料配信します。

Q. 通販リピートスキーム構築サービスでは何を支援しますか？

A. リピートスキームを持たない顧客に向け、提携会社がランディングページ(LP)や通販カート選定、ロジスティクス選定などを行います。

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