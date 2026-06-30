乃木坂46・金川紗耶、ミニ丈ワンピで写真集イベント 1st写真集は「ずっと夢だった」
乃木坂46の4期生の金川紗耶（24）が6月30日、都内で1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の発売記念会見を開催した。
【全身ショット】美脚スラリ！透明感あふれるミニ丈ワンピで登場した金川紗耶
華やかな白いミニ丈のワンピース姿で登場。「ずっと夢だった1st写真集を発売することができて、すごくうれしく思います。ありがとうございます」と笑顔を見せた。水着やランジェリーカットにも初挑戦。ボディメイクについて問われると「私は今回、写真集を撮影するにあたって、筋トレを1ヶ月やってみたり、食事も減らすというよりは物を変えたことが多くて。自炊もすごくするようになりました。脂質を抑えるダイエットをちょっと頑張ってみました」とにっこり。出来栄えは「めちゃくちゃいいと思います。私の理想の体型を紙面にできたと思ってます」と言い切っていた。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。
【全身ショット】美脚スラリ！透明感あふれるミニ丈ワンピで登場した金川紗耶
華やかな白いミニ丈のワンピース姿で登場。「ずっと夢だった1st写真集を発売することができて、すごくうれしく思います。ありがとうございます」と笑顔を見せた。水着やランジェリーカットにも初挑戦。ボディメイクについて問われると「私は今回、写真集を撮影するにあたって、筋トレを1ヶ月やってみたり、食事も減らすというよりは物を変えたことが多くて。自炊もすごくするようになりました。脂質を抑えるダイエットをちょっと頑張ってみました」とにっこり。出来栄えは「めちゃくちゃいいと思います。私の理想の体型を紙面にできたと思ってます」と言い切っていた。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。