元櫻坂46武元唯衣、約8年所属「Seed &Flower」退所【報告全文】
元櫻坂46の武元唯衣（24）が6月30日、自身のインスタグラムを更新。約8年間所属していたSeed &Flowerを、同日をもって退所すると発表した。
【写真】きれいな月明かりとともに…退所を報告した武元唯衣のインスタ投稿（全文）
インスタでは「本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます。16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけで、この世界に飛び込みました。右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております。壁にぶつかった時も、新しい挑戦をする時も、いつでもちゃんと居場所をつくって下さっていたこと、とてもありがたかったなと感じています」との思いをしたためた。
その上で「最後の最後まであたたかく送り出して下さったこと、人生の宝となる戦友たちと出会わせていただいたこと、ずっとずっと感謝しながら旅立った後も安心していただけるよう、恩返しできるよう努めていきたいです。この事務所を通して出逢って下さった全ての関係者の皆様、お世話になった様々なお仕事のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。今後の活動についてはまた改めてお伝えさせていただけたらと思います」と呼びかけている。
武元は2002年3月23日生まれ、滋賀県出身。2018年に行われた坂道合同オーディションに合格。同年11月に欅坂46（現：櫻坂46）の二期生として加入した。2026年2月に卒業を発表し、5月に卒業セレモニーを行った。
■報告全文
本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます。
16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけで、この世界に飛び込みました。
右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております。
壁にぶつかった時も、新しい挑戦をする時も、いつでもちゃんと居場所をつくって下さっていたこと、とてもありがたかったなと感じています。
大人になるまでの大切な日々、青春とも呼べる時間をこの場所で過ごさせていただき、大学生活も親身にサポートしていただきました。
退所するとなった今、頭に浮かんでくるのは事務所の皆様とたくさんの場所でつくった思い出と、一緒に見ることができた景色たちです。日常の中で何気ない話で盛り上がった日も、
グループのことで熱く語り合った日も、想像以上の出来事に一緒に涙した日も、全部キラキラと思い出されます。
最後の最後まであたたかく送り出して下さったこと、人生の宝となる戦友たちと出会わせていただいたこと、ずっとずっと感謝しながら旅立った後も安心していただけるよう、恩返しできるよう努めていきたいです。
この事務所を通して出逢って下さった全ての関係者の皆様、お世話になった様々なお仕事のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。
今後の活動についてはまた改めてお伝えさせていただけたらと思います。
【写真】きれいな月明かりとともに…退所を報告した武元唯衣のインスタ投稿（全文）
インスタでは「本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます。16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけで、この世界に飛び込みました。右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております。壁にぶつかった時も、新しい挑戦をする時も、いつでもちゃんと居場所をつくって下さっていたこと、とてもありがたかったなと感じています」との思いをしたためた。
武元は2002年3月23日生まれ、滋賀県出身。2018年に行われた坂道合同オーディションに合格。同年11月に欅坂46（現：櫻坂46）の二期生として加入した。2026年2月に卒業を発表し、5月に卒業セレモニーを行った。
■報告全文
本日6月30日をもって、約8年お世話になったSeed &Flowerを退所いたしますことをご報告させていただきます。
16歳の夏にオーディションを受けて好奇心とグループのことが好きな気持ちだけで、この世界に飛び込みました。
右も左もわからない中、日々丁寧にたくさんのことを教えて下さった関係者の皆様には本当に感謝しております。
壁にぶつかった時も、新しい挑戦をする時も、いつでもちゃんと居場所をつくって下さっていたこと、とてもありがたかったなと感じています。
大人になるまでの大切な日々、青春とも呼べる時間をこの場所で過ごさせていただき、大学生活も親身にサポートしていただきました。
退所するとなった今、頭に浮かんでくるのは事務所の皆様とたくさんの場所でつくった思い出と、一緒に見ることができた景色たちです。日常の中で何気ない話で盛り上がった日も、
グループのことで熱く語り合った日も、想像以上の出来事に一緒に涙した日も、全部キラキラと思い出されます。
最後の最後まであたたかく送り出して下さったこと、人生の宝となる戦友たちと出会わせていただいたこと、ずっとずっと感謝しながら旅立った後も安心していただけるよう、恩返しできるよう努めていきたいです。
この事務所を通して出逢って下さった全ての関係者の皆様、お世話になった様々なお仕事のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。
今後の活動についてはまた改めてお伝えさせていただけたらと思います。