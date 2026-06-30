＜動意株・３０日＞（前引け）＝北川精機、ミライニＨＤ、Ｈｍｃｏｍｍ ＜動意株・３０日＞（前引け）＝北川精機、ミライニＨＤ、Ｈｍｃｏｍｍ

北川精機<6327.T>＝ストップ高で最高値圏舞い上がる。きょうの市場でＡＩ・半導体関連は高寄り後に値を消す銘柄が多くなっているが、同社株は異質の強さで売り物を吸収し、特定の大口買い主体がいることを示唆する動きとなっている。プリント基板の真空プレス機を主力とするが、その商品競争力はグローバルベースでも一頭地を抜いている。とりわけＡＩデータセンターの建設が世界的に加速するなか、ＧＰＵ搭載サーバー用に高多層・高性能のプリント基板材料の銅張積層板（ＣＣＬ）の需要が急拡大している。米ビッグテックを中心としたＣＣＬ成形用真空大型プレス機への旺盛なニーズは、同社が次世代ＡＩインフラにおけるサプライチェーンの要衝を担うことを裏付けている。業績も２６年６月期は経常利益段階で前期比５０％増の９億円と過去最高を更新する予想にあるが、一段の上振れも視野に入っているもよう。更に２７年６月期は初の１０億円台突破が濃厚とみられている。



ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス<546A.T>＝急速人気でストップ高。同社は共同株式移転により佐鳥電機と萩原電気ホールディングスが経営統合するうえで、両社の完全親会社として今年４月に設立された。２９日の取引終了後、２７年３月期の連結業績予想を修正したと発表。売上高予想を前回予想の５０００億円から５４２０億円、営業利益予想を１２０億円から１４６億円に引き上げた。同時に中間配当予想を３円増配の４８円に変更しており、これらを好感した買いが集まっている。年間配当予想は中間・期末各４８円の９６円となった。半導体メモリーの需要拡大や価格上昇、インド市場向けＥＶ２輪用電子部品の需要増加を背景に、第２四半期累計（４～９月）の業績が前回予想を上回る見通しとなり、通期業績予想に反映した。なお、第３四半期以降の業績予想については前回予想を据え置いた。



Ｈｍｃｏｍｍ<265A.T>＝カイ気配。同社は人工知能（ＡＩ）を活用した音声認識ソリューションなどを主力展開し、Ｍ＆Ａ効果なども発現し２６年１２月期は大幅増収増益が見込まれている。しかし、株価は今月１９日に５８０円の上場来安値をつけるなど大底圏を這っていた。そうしたなか、２９日取引終了後、四国電力<9507.T>に対して、同社の異常音検知ＡＩソリューションである「ＦＡＳＴ―Ｄモニタリングエディション」を提供し、同システムを活用した設備監視を開始することを発表、これを材料視する形で投資資金が集中する格好となった。



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出所：MINKABU PRESS