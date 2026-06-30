内村光良とSnow Manの目黒蓮が出演する「キリンビール 晴れ風」の新CM「本日、花火。」篇のメイキング映像が6月30日に公開された。CMは7月6日から全国で順次放映されるが、一足早く公開されたメイキングでは、花火大会を心待ちにする2人の自然な表情や撮影の様子が収められている。

【動画】晴れ風 「本日、花火。」篇 メイキング

メイキング映像は、宿をイメージしたセットで撮影。花火大会が始まるまでの穏やかな時間をテーマに、2人が思い思いの時間を過ごす姿が映し出されている。

内村は、どこから花火を見るのが一番きれいかを考えながら部屋を見渡し、ベストポジションを探す様子を撮影。一方の目黒は、「晴れ風」を片手に何度も窓の外へ視線を向けたり、肘枕で横になってくつろいだりと、花火を待つひとときならではの高揚感を表現した。

また、花火が打ち上がるシーンでは、夜空を見上げる2人のリアクションも見どころ。打ち上げ前の期待感から、花火が上がった瞬間の喜びまで、夏の情緒あふれる表情が切り取られている。

今回公開された映像では、カナダから一時帰国中という設定の目黒が浴衣姿を披露している点も注目ポイント。日本の夏を満喫するような涼やかな装いで撮影に臨み、夏の風物詩を楽しみに待つ自然体の姿を見せている。

新CM「本日、花火。」篇では、花火大会の開催を待ちながら、それぞれの時間を過ごす内村と目黒の姿を描写。やがて花火の打ち上げ音で目を覚ました内村が歓声を上げ、目黒も夜空いっぱいに広がる花火を眺めながら「晴れ風」を味わうなど、日本の夏ならではのひとときを映し出している。

CMは、花火大会など日本の風物詩の保全・継承を支援する「晴れ風 ACTION」の取り組みも背景に制作されており、花火を楽しむ時間とともに、日本の夏の文化を未来へつないでいきたいという思いが込められている。