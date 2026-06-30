◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。前半にＭＦ佐野海舟の華麗な右足ミドルで先制したものの、後半にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれ、１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムにＦＷマルチネリに決勝ゴールを献上した。

◆森保ジャパンの北中米Ｗ杯歩み

▽５月１５日 Ｗ杯北中米大会に臨む日本代表２６人を発表。前年１２月に左膝前十字靱帯（じんたい）断裂の大けがを負った南野拓実、直前に左太もも裏を負傷した三笘薫がメンバーから外れた。

▽２５日 アイスランドとの壮行試合へ向けて国内合宿を始動。

▽３１日 アイスランドとの壮行試合を実施。小川航基が決勝点を決めて１―０で勝利。

▽６月２日 日本を出発。長友佑都は闘魂ハチマキを巻いて出国。事前合宿地のメキシコ・モンテレイ入り。「ハポン！」コールで熱烈歓迎を受ける。

▽３日 予定していたメキシコ１部ティグレスの練習場が、直前までの悪天候の影響でグラウンド状態が悪化。大学施設へ練習場を変更し、時間も夕方から気温が上昇する午前中へと変更。

▽４日 ２日連続で練習場を変更。宿舎から約２８キロ離れたメキシコ１部モンテレイのグラウンドで練習を実施。後に同組のチュニジアが利用する予定の練習場でスパイ活動の懸念も。

▽５日 前主将の吉田麻也がサポートプレーヤーとして合流。

▽７日 モンテレイ合宿を打ち上げ。Ｕ―１９日本代表と非公開で練習試合（３５分×４）を実施し、２―１で勝利。

▽８日 ベースキャンプ地の米国・ナッシュビル入り。ＭＬＳのナッシュビルＳＣが本拠地とするジオディス・パークで実施された公開練習ではスタンドが満席。南野拓実もサポートプレーヤーとして合流。

▽１１日 主将の遠藤航が左足甲のけがでメンバーから離脱。新主将に板倉滉が就任。追加招集は町野修斗になることが決定。

▽１２日 町野が代表に合流。悪天候による航空機の欠航が影響し、ナッシュビルからではなく、ダラスで合流。

▽１３日 新主将・板倉の提案で選手ミーティングを実施。遠藤の離脱で動揺が走る中、“ダラスの夜”で結束。

▽１４日 １次Ｌ初戦でオランダに２―２で引き分け。中村敬斗、鎌田大地が得点。久保が試合中の接触で左膝を負傷。

▽１７日 久保の左膝について、「ＭＲＩ検査をして左膝の負傷が認められた」と代表広報が公表。久保は練習場にも参加せず。

▽１８日 久保が第２戦チュニジア戦に帯同せず。宿舎待機を命じられるも、激励のために練習場へ駆けつけ、バス出発を見送る。

▽２０日 チュニジアにＷ杯最多４得点を奪う歴史的大勝。鎌田大地が２戦連発。上田綺世はＷ杯で日本代表初の１試合２発。伊東純也はＷ杯での日本人選手最年長弾（３３歳１０３日）を記録。

▽２５日 第３戦スウェーデン戦で１―１の引き分け。Ｆ組２位で決勝Ｔ進出。

▽２９日 決勝Ｔ１回戦でブラジルに逆転負け。１６強進出ならず、世界一への夢はお預けに。