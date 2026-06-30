ロックバンド「BIGMAMA」の東出真緒(43)が29日、自身のインスタグラムで結婚と出産を発表した。お相手はロックバンド「9mm Parabellum Bullet」の滝善充(たき・よしみつ＝43)。



【写真】パワフルな演奏を披露する東出真緒

東出は「昨年9月23日より休養をいただいておりますが、本日は皆様にご報告が2つあります」と書きだし、「かねてよりお付き合いしていた9mm Parabellum Bulletの滝善充さんと昨年、再婚いたしました」と報告。



続けて「そして先日、無事に新しい命を迎えることができました。43歳での高齢出産ということもあり、休養のお知らせの際には妊娠には触れず、無事に生まれるまで慎重に日々を過ごさせていただくことにメンバー・スタッフに了承していただき、本日に至ります」と明かした。



最後には「感謝の気持ちを胸に、これからは家族三人で新しい日々を大切に重ねていきたいと思っております」と記し、｢復帰に関しましては体調を見つつ、メンバーと相談して追ってご報告させていただきます」と結んだ。



また、滝の所属する「Sazanga Records」の公式X(旧ツイッター)でも同日、「昨年、滝はBIGMAMAの東出真緒さんと入籍をし、先日新しい命を迎えることができました。今まで以上に進化していく滝善充と9mm Parabellum Bulletを、これからも応援のほど宜しくお願い致します」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）