新潟県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「長岡市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日に日に暑さが増して夜間も窓を開けて涼を取りたくなるこれからの季節は、住まいの防犯や地域の安全性がいつも以上に気にかかるものです。見知らぬ土地を訪れる際や新たな活動拠点を決める上で、夜間でも安心して歩けるような街の雰囲気はとても魅力的に映ります。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、新潟県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは、「毎年花火に行きますが治安も良く人もいいです」（30代女性／東京都）、「新潟の中では、文化も含めて、品がある気がするので」（50代女性／埼玉県）、「地域のつながりが強く、犯罪率が低い落ち着いた街で、子育て世代にも安心して暮らせるから」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは、「よくわからないけど人口が多いところは整備が行き届いていて治安良さそう」（40代女性／石川県）、「安心して暮らせるイメージがあります。交通や買い物の利便性も高く、治安が良いと感じるため選びました」（30代女性／北海道）、「県庁所在地があり、新潟の中心地なので、治安も良いと思います」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、新潟県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：長岡市／39票2位に選ばれたのは、日本三大花火の一つ「長岡まつり大花火大会」の開催地として知られる「長岡市」です。信濃川が流れる広大な平野に位置し、米どころ・酒どころとしても有名。都市としての利便性を備えながらも、落ち着いた住環境が広がる、安心感のある街として親しまれています。
回答者からは、「毎年花火に行きますが治安も良く人もいいです」（30代女性／東京都）、「新潟の中では、文化も含めて、品がある気がするので」（50代女性／埼玉県）、「地域のつながりが強く、犯罪率が低い落ち着いた街で、子育て世代にも安心して暮らせるから」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：新潟市／70票見事1位に輝いたのは、本州日本海側唯一の政令指定都市である「新潟市」です。萬代橋が架かる信濃川の美しい景観や、日本海の海の幸を楽しめる一大拠点。都市としての高い利便性と豊かな自然環境が調和しており、幅広い世代が安心感を持って暮らせる街として評価されました。
回答者からは、「よくわからないけど人口が多いところは整備が行き届いていて治安良さそう」（40代女性／石川県）、「安心して暮らせるイメージがあります。交通や買い物の利便性も高く、治安が良いと感じるため選びました」（30代女性／北海道）、「県庁所在地があり、新潟の中心地なので、治安も良いと思います」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)