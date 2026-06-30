開催：2026.6.30

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 6 - 3 [ナショナルズ]

MLBの試合が30日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとナショナルズが対戦した。

Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラスで試合は開始した。

1回表、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 BOS 0-1 WSH

1回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 BOS 3-1 WSH、6番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 4-1 WSH

2回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 5-1 WSH

3回裏、8番 カルロス・ナルバエス 8球目を打ってライトへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 6-1 WSH

6回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 BOS 6-3 WSH

試合は6対3でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのランヘル・スアレスで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで2勝7敗0S。Rソックスのウィットロックにセーブがつき、4勝1敗1Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.250となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 10:38:08 更新