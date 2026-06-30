サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント１回戦が行われ、日本（世界ランキング１８位）は、最多５度の優勝を誇るブラジル（同６位）に１―２で逆転負けした。

パラグアイ（同４１位）は２０１４年大会王者のドイツ（同１０位）をＰＫ戦の末に破った。（世界ランキングは１１日時点）

ブラジル２―１日本

日本が終盤の失点で逆転負けを喫した。２９分にハーフウェーライン付近で相手の横パスを奪った佐野がそのままドリブルで持ち込み、シュートを決めて先制。その後は押し込まれる時間が続き、５６分に同点とされると、後半追加タイムにマルチネリに勝ち越し点を許した。ブラジルはビニシウスの連続試合得点が３で止まった。

劣勢を打開できる存在に…４年後へのスタート

上田が見据えた「歴史を変えるチャンス」は、スルリと逃げていった。こみ上げる悔しさに襲われながら、タオルで顔を覆った。

世界トップレベルの相手センターバック２人を前に、前半は仕事をさせてもらえなかった。それでも、後半はパスの受け方を工夫し、徐々にボールが収まるようになった。６０分過ぎに縦パスを受け、ペナルティーエリアに入ったところで放った強烈なシュートは、惜しくもＧＫ正面へ。奮闘実らず得点に絡めなかった。

初出場の前回大会は、途中出場１試合にとどまった。個の力を高めることこそが何よりチームのレベルアップにつながると信じ、２０２３年にオランダの名門フェイエノールトへ移籍。欧州でもまれ、今季リーグ得点王の称号と自信を携えて２度目のＷ杯に挑んだ。

日本代表は１トップのため、「日本で一番評価されているＦＷということとイコール」という誇りと責任感を胸に、全４試合で先発。屈強なＤＦ相手に体を張って攻撃の起点となり、１次リーグのチュニジア戦では２ゴールを奪ってストライカーの真価を示した。

それでもブラジル相手には輝けず、「勝利に導かなければいけないという点で、僕は今日その仕事を全うできなかった」。劣勢の中でもゴールをこじ開けられる存在となって帰って来ることを誓い、４年後へのスタートを切る。（平沢祐）

日本・森保監督「世界のトップ基準に、日本も間違いなく近づいてきているという感覚はある。ただ結果として押し切られた部分があるし、差があるのは事実。攻撃も守備も力をつけなければいけない」