堂安は厳しく「負けるべくして負けた試合」

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

初のベスト8進出を逃して大会を去ることになった激闘の直後、DF長友佑都は「やっぱり個の部分は見逃すことはできない」と“敗因”について言及。王国から突きつけられた現実を重く受け止めた。

立ち上がりからコンパクトな陣形を形成し、ブラジルの強力な攻撃陣に対応した日本。前半29分にはMF佐野海舟のミドルシュートで先制に成功し、1点リードで前半を折り返した。しかし、後半に入ると、ブラジルの猛攻にさらされて守勢に回る時間が長くなる。同11分に同点に追いつかれると、1-1のまま迎えた後半アディショナルタイム、後半終了まであと1分ほどというタイミングで痛恨の逆転ゴールを許して力尽きた。

組織として戦いながらも、最後は相手のクオリティにねじ伏せられた。長友は「組織とか、チームっていう部分では、日本の方がもしかしたら上だったんじゃないかなと思う」としつつ「やっぱり個の能力でその組織を打開されるようなシーンがやっぱりあった」と、勝敗を分けた要因に「個の力」の差を挙げた。「組織力で負けたとは思ってないです。チーム力で負けたとは思ってないですけど」と、組織的な戦いへの手応えと個の圧倒的な差という現実を口にした。

ピッチ上で強豪と対峙した選手たちも、その差を肌で感じていた。DF伊藤洋輝は「現実は甘くないなっていうのは痛感しましたし、個のレベルというか、違う強度、クオリティっていうのをまざまざと現実として突きつけられたかなと思います」と唇を噛む。MF堂安律も「ドイツ・スペイン戦みたいな戦い方になってしまったところはやっぱり課題。試合を振り返れば、負けて悔しいからあまり言いたくないですけど、負けるべくして負けた試合やったかなと思います」と厳しい言葉で自らの戦いを断じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）