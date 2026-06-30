体圧測定と1時間試眠で選ぶ一台！ 万歳家具「眠りの専門店 nemurie」

記事ポイント 愛知県一宮市に「眠りの専門店 nemurie」が2026年6月20日グランドオープン体圧測定器で寝姿勢を分析し、科学的な視点から最適なマットレスを提案約1時間試眠できるルームを完備、インドアグリーンも取りそろえる 愛知県一宮市に「眠りの専門店 nemurie」が2026年6月20日グランドオープン体圧測定器で寝姿勢を分析し、科学的な視点から最適なマットレスを提案約1時間試眠できるルームを完備、インドアグリーンも取りそろえる

万歳家具は、2026年6月20日(土)AM10:00、愛知県一宮市に「眠りの専門店 nemurie(ネムリエ)」をグランドオープンしました。

体圧測定と試眠ルームを組み合わせ、一人ひとりの身体に合ったマットレスを科学的な根拠と実際の寝心地の両面から選べる専門店です。

万歳家具「眠りの専門店 nemurie」

オープン日：2026年6月20日(土) AM10:00所在地：愛知県一宮市花池3丁目28-1電話：0586-45-0196駐車場：無料・12台来店特典：ベッドフレームまたはマットレス購入でこだわりのお茶をプレゼント

「眠りの専門店 nemurie」は、愛知県・岐阜県・三重県・長野県で6店舗を展開する万歳家具が一宮市に新たに出店したベッド専門店です。

体圧測定と試眠という2つの体験を軸に、自分の身体の状態に合った一台を見つけられる環境を整えています。

体圧測定で科学的なマットレス選び

店内では体圧測定器を使って一人ひとりの身体の状態や寝姿勢を分析し、科学的な視点から最適なマットレスを提案しています。

NIHON BED、SEALY SPORTS、KING KOILなど複数のブランドのマットレスとベッドフレームが展示されており、各ブランドの特徴を実際に見比べながら選べます。

約1時間の試眠ルームで寝心地を確かめる

気になるマットレスは試眠ルームで約1時間お試しできます。

短時間では判断しにくい寝心地や身体との相性を、ゆっくりと体感してから購入を決められます。

インドアグリーンとアートグリーンで暮らしの空間づくり

店内にはインドアグリーンとアートグリーンも取りそろえています。

インドアグリーンは暮らしに癒しと彩りをもたらし、お手入れの手間なく楽しめるアートグリーンとあわせて、自然を感じる部屋づくりに役立てられます。

大小さまざまな鉢植えが棚に並んでおり、切れ込みのある大きな葉やシダのような細かい葉など、葉の質感や形を見比べながら好みの一鉢を選べます。

体験型の展示空間

「Active Sleep」ブランドの電動ベッドも展示されており、機能性寝具の使い心地を実際に確かめられます。

木目の床にベージュ系のラグとブルーのソファを組み合わせたインテリア展示スペースも設けられており、インドアグリーンや家具を含めた暮らしの空間提案を実際の雰囲気のなかで体験できます。

体圧測定と試眠ルームによって、自分の身体に本当に合った一台を科学的に絞り込んでから決められるのが「眠りの専門店 nemurie」ならではの強みです。

インドアグリーンやアートグリーンとあわせて、眠りの質と暮らしの空間づくりをまとめて相談できます。

万歳家具「眠りの専門店 nemurie」の紹介でした。

よくある質問

Q. 試眠ルームではどのくらいの時間試せますか？

A. 約1時間、気になるマットレスを実際に試眠できます。短時間では分からない身体との相性をゆっくりと確かめられます。

Q. 来店時の特典はありますか？

A. ベッドフレームまたはマットレスを購入したお客様に、こだわりのお茶をプレゼントしています。

Q. 駐車場はありますか？

A. 無料駐車場が12台分あります。

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