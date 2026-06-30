天然アロマでハリつや肌へ！ HABA「フローラルリフトスクワラン」

記事ポイント ハーバーの「フローラルリフトスクワラン」が9月3日から数量限定発売スクワラン×ビタミンC・E・CoQ10でハリつや肌へ導く美容オイルワイルドローズ・ネロリ・ラベンダーの天然精油がフローラルに香る ハーバーの「フローラルリフトスクワラン」が9月3日から数量限定発売スクワラン×ビタミンC・E・CoQ10でハリつや肌へ導く美容オイルワイルドローズ・ネロリ・ラベンダーの天然精油がフローラルに香る

ハーバー研究所は、天然フローラルの香りで包み込みながら、ハリとうるおいのある肌へ導く美容オイル「フローラルリフトスクワラン」を、2026年9月3日(木)より数量限定で発売します。

15mLと30mLの2サイズで展開し、通信販売および全国のショップハーバーで購入できます。

HABA「フローラルリフトスクワラン」

発売日：2026年9月3日(木)容量・価格：15mL 1,650円(税込)／30mL 2,970円(税込)販売：通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)・全国のショップハーバー販売数量：数量限定（なくなり次第終了）

HABAはスクワランをブランド創業期から代表成分として展開してきた化粧品ブランドで、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」をすべての化粧品に反映しています。

「フローラルリフトスクワラン」は、そのロングセラー成分である高品位スクワランをベースに、年齢とともに気になるハリ不足のケアに向けて開発された数量限定品です。

ハリとうるおいを届ける成分構成

高品位スクワランに、ビタミンC(テトラヘキシルデカン酸アスコルビル)・ビタミンE(トコフェロール)・コエンザイムQ10(ユビキノン)を配合しています。

バリア機能を守りながら、ふっくらとしたハリのある肌へ導き、うるおいをキープしながら肌をやわらかく保ちます。

オイルとは思えないほどサラッと軽い感触でベタつかず、肌にスーッとなじんで角質層のすみずみまで浸透します。

水分と油分のバランスを整え、乾燥などの外的刺激から肌を守りながらキメも整えます。

使い方はたっぷりの化粧水の後、乾かないうちに1滴を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。

ワイルドローズ・ネロリ・ラベンダーが織りなす香り

ワイルドローズ(ノバラ油)、ネロリ(ビターオレンジ花油)、ラベンダー(ラベンダー油)の3種の天然精油を独自の配合でブレンドしています。

咲き誇る花々を思わせる優雅で華やかなフローラルブーケの香りが広がり、日々のストレスで緊張しがちな心をゆったりと解きほぐします。

スクワランのうるおいと天然アロマの香りを組み合わせた「フローラルリフトスクワラン」は、ハリつや肌を目指す毎日のスキンケアに取り入れやすい美容オイルです。

ベタつかないサラッとした使い心地で、化粧水後のケアにひと滴から使えます。

HABA「フローラルリフトスクワラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「フローラルリフトスクワラン」に使われている天然精油は何ですか？

A. ワイルドローズ(ノバラ油)、ネロリ(ビターオレンジ花油)、ラベンダー(ラベンダー油)の3種の天然精油を独自の配合でブレンドしています。咲き誇る花々を思わせる優雅で華やかなフローラルブーケの香りが楽しめます。

Q. どのように使えばいいですか？

A. たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに1滴を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。

Q. どこで購入できますか？

A. 通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーで購入できます。数量限定のためなくなり次第終了となります。

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