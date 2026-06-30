タレントの山田邦子（66）が30日、ブログを更新。7月1日をもって終了すると報告していたブログについて訂正した。

山田は当初、「お楽しみ頂きましたこのブログ 7月1日で終了するそうです」と報告。「よくわからないままスタートし、ここまでやって来ましたが、皆さまとのやりとりがとても楽しかったです」と振り返り、「また、新しいブログの立ち上げかたを勉強して違う形でできるようになるまでしばしのお別れです」と別のブログを開設して発信する意向もうかがわせ、「たくさんありがとうございました。後2日間ぐらいありますので、最後まで何か発信します ありがとうございました」と感謝の言葉をつづっていた。

しかしその後、再びブログを更新し「お楽しみ頂きましたこのブログ7月1日で終了する？との内容をUPしましたが 投げ銭など(そんなサービスがあったことも知りませんでしたが)一部のサービスが終了、とのことで本ブログは、『今までどおり』続けて良いそうです！！！！」と訂正。「大変お騒がせいたしました」と詫びつつ「良かった！！ご心配、そうそうの励ましのコメント等ありがとうございました」と感謝し、「今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。