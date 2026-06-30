エルフ荒川、イケメン社長に大興奮「トリファだ（鳥肌）が立ちました」 写真撮影で赤面「言ってもうた、恥ずかしい」
お笑いコンビ・エルフの荒川が30日、都内で行われた海外eSIMアプリ「トリファ」新CM発表会兼事業戦略発表会に登壇。
【写真】かわいくギャルピ！イケメン社長に大興奮したエルフ・荒川
まず初めに、同社の代表取締役・嘉名雅俊氏が事業戦略を発表。その後、昨年から同社ブランドアンバサダーを務める上白石萌音と新CMに出演する荒川の2人で、CM撮影の裏側や旅にまつわるトーク、旅の安全願う巨大絵馬の奉納を行った。
荒川は「トリファのCMに上白石萌音ちゃんと一緒に出させていただけてうれしいですし、私の人生がもっと快適になりました。幸せ過ぎて」と満面の笑みを浮かべた。
そして、「今日驚いたことがあったんですけど、あえて失礼を承知で言っていいですか」と口を開き、「トリファの社長、イケメン過ぎん？びっくりしてんけど。え？ってなって、え？ってなって、え？ってなりました。トリファだ（鳥肌）が立ちました」と大興奮。
イベント最後には嘉名氏を含めて3人で写真撮影が行われたが、荒川は「一緒に写真撮ること忘れて言ってもうた、恥ずかしい」と顔を赤らめた。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。
【写真】かわいくギャルピ！イケメン社長に大興奮したエルフ・荒川
まず初めに、同社の代表取締役・嘉名雅俊氏が事業戦略を発表。その後、昨年から同社ブランドアンバサダーを務める上白石萌音と新CMに出演する荒川の2人で、CM撮影の裏側や旅にまつわるトーク、旅の安全願う巨大絵馬の奉納を行った。
荒川は「トリファのCMに上白石萌音ちゃんと一緒に出させていただけてうれしいですし、私の人生がもっと快適になりました。幸せ過ぎて」と満面の笑みを浮かべた。
イベント最後には嘉名氏を含めて3人で写真撮影が行われたが、荒川は「一緒に写真撮ること忘れて言ってもうた、恥ずかしい」と顔を赤らめた。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。