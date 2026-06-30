アイスなのにもっちりの不思議食感！「オリジナル 杏仁豆腐アイス」170円

「カルディコーヒーファーム」のスイーツ部門売上No.1を誇る「パンダ杏仁豆腐」。

かわいいパンダのイラストが目をひく定番スイーツですが、その味わいをイメージして作られた新作アイスが「オリジナル 杏仁豆腐アイス」170円。

パウチ状になっていて、食べるときに上の方をカットして、下から押し出すようにして食べます。

アイスキャンディーを食べるとき、暑い季節だと溶けてポタポタとたれて、手がベタベタになったり、洋服を汚してしまったりすることがありますね。だからと言って、急いで食べるのもイヤですよね。

でも、最近は溶けない工夫がされているアイスが増えているそうです。

「オリジナル 杏仁豆腐アイス」もそのひとつ。

パッケージに「溶けない ふしぎな」って書いてありますが、アイスなのに溶けないって、ホント不思議ですね。

パウチの上の方の切り取りマークのところから開けて、底の方をぐぐっと押すと、乳白色のアイスが出てきます。

冷凍庫から取り出してすぐのときは、みっちりとして硬いのですが、少し時間が経つと徐々に“ぷるぷる”の状態に変化します。

かなり時間が経ってもその“ぷるぷる”が保たれ、溶け出すことがありません。つまり、手がベタベタになったりしないのです。

味わいはというと、生クリームと杏仁が使われていて、ミルキーでさわやかな甘さ。杏仁豆腐そのものの味わいです。

アイスなのに、つるん＆もっちりの不思議食感。口の中に入ってからも、すぐに溶け出すことはなく、冷たい状態が長く続きます。

ゆっくり食べていると、少しずつやわらかくなってきて、やがて“ぷるぷる”としてくるのには、驚かされます。今まで、アイスとしてはあまり食べたことのない食感です。

温度が上がることで、やや甘みが増したように感じられ、1本食べるうちに、食感、味わいの変化が楽しめます。

ワンハンドで手軽に食べられるのも魅力。杏仁豆腐好きの人は、リピート間違いなしの新作アイスですよ。

原材料名のなかにゼラチンが含まれているのですが、これが溶けないアイスの秘密なのかも。

気になるカロリーは1袋（85ml）当たり141kcalです。

ラム酒香る大人のスイーツ！「オリジナル おもちクリームサンド ラムレーズンバター」216円

レーズンサンドといえば、ラム酒に漬けたレーズンとバタークリームをクッキーでサンドしたお菓子を思い浮かべますが、おもちでサンドされているという意外性たっぷりの「オリジナル おもちクリームサンド ラムレーズンバター」216円。

レーズンをイメージさせるパープルのパッケージで、冷凍コーナーで販売されていますが、アイスではなく、冷蔵庫で4〜5時間解凍してから食べるひんやりスイーツです。解凍時間が待ち遠しいですね。

真っ白な白玉もちでサンドされたクリームサンドは、直径約5cm、高さ約3cm。

クリームの層が厚く、白玉もちの表面を指でつつくと、指が吸い付くようにやわらかです。

白玉もちは、ぷにゃ〜んとやわらかなのに歯切れよく、とってもやさしい口当たり。中にサンドされたバタークリームは、軽やかな味わいで、口の中でとろけるよう。そして、バタークリームの中に入っている、しっかりとラム酒を含んだレーズンが、香りと甘みを広げます。

これはぜいたくな大人の味わいで、想像以上、見た目以上にインパクトのあるおいしさ。

食後のデザートとして、冷凍庫にストックしておきたい逸品です。

気になるカロリーは1個（57g）当たり186kcal。アルコール分0.07%です。





たっぷり500ml入りカップ！「ビーユー アサイーソルベ」1296円

最後にご紹介するのが「ビーユー アサイーソルベ」1296円。

アサイーは、ポリフェノールや鉄分など、とにかく体によさそうなものいっぱいのスーパーフードとして有名。

クールダウンのためにアイスやシャーベットを食べるなら、少しでも体によさそうなものを食べたい、と選んでみました。

容量500mlという大カップ。

ちなみに1本売りの棒アイスは1本85〜110ml程度なので、棒アイス5本分くらいの容量です。

紙製のカップの蓋を取ると、なかにさらにアルミの蓋があり密閉されています。

その蓋をはがすと、紫のシャーベットが登場。アサイー由来のとても濃い紫色です。

食べてみると舌触りがなめらかで、ほどよい酸味とすっきりとした甘さが口の中に広がります。

フルーツやナッツをトッピングして、ハワイの朝食として人気のアサイーボウル風にしてみました。

アサイーボウルで使用されるのも冷凍のアサイーなので、シャーベットでも同じようなものですね。

今回はバナナとキウイ、松の実やひまわりの種などのミックスナッツをトッピング。 その時あるフルーツやグラノーラをトッピングして、南国のリゾート気分を味わってみるのもいいかも。

気になるカロリーは100ml当たり106kcalです。

カルディコーヒーファームの冷凍ケースで見つけた3種のひんやりスイーツをご紹介しましたが、いかがでしたか？

暑さでちょっと食欲がないときなどにも、重宝しそうで、冷凍庫にストックしておきたいものばかりでした！

季節限定商品なので、気になる方はお早めにおでかけください。

※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



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Text＆Photo：YUKO

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