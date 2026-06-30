見取り図・盛山晋太郎、大阪らしいハローキティグッズを“カップル”ネタに使用希望→サンリオ関係者から許可「OKでんの!?」
■『sanrio house（サンリオハウス）』2号店オープン記念イベント
サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』がきょう30日から、梅田のルクア大阪にオープンする。西日本初上陸となる2号店のオープン記念イベントのゲストに、ゆうちゃみと盛山晋太郎（見取り図）が登壇した。
【全身ショット】ハローキティグッズを身にまとい登場したゆうちゃみ
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となっている。
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。盛山は「奥さんがいま、キティちゃんにすっごいハマってるんで。最近もうキティちゃんになりたい言うて、すごいハマってる。毎週3日くらいキティちゃんの何かが届いている」と明かした。
「きょうちょっとお土産で買わせてください、ほんまに買いたいです」とグッズに夢中だった盛山は、ルクア限定のLEOPARD柄（豹柄）マルチショルダーを指して「サンリオさんに確認したいんですけど、僕カップルのネタやってまして、あれ使っていいですか？」と要望。会場にいたサンリオの関係者からは頷きのジェスチャーを受け、「あれいいな！あの豹柄のむっちゃ合ってます！」と喜んでいた。ゆうちゃみは頷きのジェスチャーに「OKでんの!?」と驚いていた。
オープニングセレモニーに、ハローキティやマイメロディも参加。ゆうちゃみが「やばい！久しぶりや」と感激する一方で、盛山は「僕って隣に並んでいいんですか？こんなかわいい人たちと」と恐縮しつつテンションはアップ。2人がサンリオ・キャラクターのぬいぐるみが詰まったくす玉を割ってオープンを祝福した。
サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』がきょう30日から、梅田のルクア大阪にオープンする。西日本初上陸となる2号店のオープン記念イベントのゲストに、ゆうちゃみと盛山晋太郎（見取り図）が登壇した。
【全身ショット】ハローキティグッズを身にまとい登場したゆうちゃみ
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。盛山は「奥さんがいま、キティちゃんにすっごいハマってるんで。最近もうキティちゃんになりたい言うて、すごいハマってる。毎週3日くらいキティちゃんの何かが届いている」と明かした。
「きょうちょっとお土産で買わせてください、ほんまに買いたいです」とグッズに夢中だった盛山は、ルクア限定のLEOPARD柄（豹柄）マルチショルダーを指して「サンリオさんに確認したいんですけど、僕カップルのネタやってまして、あれ使っていいですか？」と要望。会場にいたサンリオの関係者からは頷きのジェスチャーを受け、「あれいいな！あの豹柄のむっちゃ合ってます！」と喜んでいた。ゆうちゃみは頷きのジェスチャーに「OKでんの!?」と驚いていた。
オープニングセレモニーに、ハローキティやマイメロディも参加。ゆうちゃみが「やばい！久しぶりや」と感激する一方で、盛山は「僕って隣に並んでいいんですか？こんなかわいい人たちと」と恐縮しつつテンションはアップ。2人がサンリオ・キャラクターのぬいぐるみが詰まったくす玉を割ってオープンを祝福した。