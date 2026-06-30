「二の腕凄い」福山雅治、鍛えられた筋肉際立つ自撮りショット公開「大サービス」「危うく叫びそうに」
歌手で俳優の福山雅治さんは6月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。格好いい自撮りショットを公開しました。
【写真】福山雅治の自撮り
コメントや引用リポストでは「またBROS.が欲しがるのをわかった上での大サービスなお写真ありがとうございます」「これまた、素敵」「美筋肉ご馳走様です」「鍛えられた肉体素晴らしいです 二の腕凄い 写真のましゃカッコいいです」「ましゃの二の腕たまらなく好き WBTお疲れ様でした」「なんですの このお宝写真 休憩中に危うく叫びそうになっちゃったよ」「わ〜 きゃ〜 ましゃ〜〜！このお衣装の中はこんなのだったんだね」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】福山雅治の自撮り
「これまた、素敵」福山さんは「誰一人体調不良になることがなかった最強のメンバーは体調管理も最強でした。すべてのスタッフさん、全会場、交通機関、宿泊施設、飲食施設、LIVEに関わってくださったすべての方々。何より来てくださった全あなたに大感謝です。また近く東京ドーム、京セラドームでお会いしましょう！福」とつづり、1枚の写真を投稿。三面鏡の前でカメラを構えた自撮りショットです。楽屋と思われる場所で、白を基調とした衣装に身を包んでいます。
自撮りショットはほかにも！28日にも「ファイナル。会場のあなた、オンラインのあなた、後日アーカイブで楽しむあなた、ひとつになりましょう。福」とつづり、自撮りショットを披露していた福山さん。こちらもとても格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)