エルフ荒川、上白石萌音の優しさに「涙出そう」 CM共演での圧巻の演技に“女優魂”感じる「背中から伝わってきました」
お笑いコンビ・エルフの荒川が30日、都内で行われた海外eSIMアプリ「トリファ」新CM発表会兼事業戦略発表会に登壇。CMで共演した上白石萌音の優しさに感激した。
【写真】なかよし！2人でギャルピースをする上白石萌音 ＆エルフ荒川
イベントでは、トリファに欲しい機能についてのトークを展開した。荒川は「私がその欲しい機能なんてちょっと生意気なので、もういっそ甘えまくろうと思って」と口にし、「翻訳してくれる」「盛れスポットを見つけてくれる」「運命の人を見つけてくれる」の3点を提案。中でも一番欲しい機能は“運命の人を見つけてくれる”だという。荒川は「やってくれるんじゃないか、トリファなら」と同社に無茶ぶりすると、上白石は「言霊ってありますから。社長も聞いてるし」と同調。
撮影中も荒川の言うことを否定せず受け入れていたそうで、荒川は上白石の優しさに「途中で涙が出そうになって。もう帰りたくないって」と振り返った。
そして演技も絶賛。CMには背中合わせで旅行の準備をするシーンがある。「萌音ちゃんの演技が本当に素晴らしくて」と語り、「息遣い、間の使い方。一流の女優魂が背中から伝わってきました」と感激した。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。
【写真】なかよし！2人でギャルピースをする上白石萌音 ＆エルフ荒川
イベントでは、トリファに欲しい機能についてのトークを展開した。荒川は「私がその欲しい機能なんてちょっと生意気なので、もういっそ甘えまくろうと思って」と口にし、「翻訳してくれる」「盛れスポットを見つけてくれる」「運命の人を見つけてくれる」の3点を提案。中でも一番欲しい機能は“運命の人を見つけてくれる”だという。荒川は「やってくれるんじゃないか、トリファなら」と同社に無茶ぶりすると、上白石は「言霊ってありますから。社長も聞いてるし」と同調。
そして演技も絶賛。CMには背中合わせで旅行の準備をするシーンがある。「萌音ちゃんの演技が本当に素晴らしくて」と語り、「息遣い、間の使い方。一流の女優魂が背中から伝わってきました」と感激した。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。