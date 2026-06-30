TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が30日、メインキャスターを務める「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の日本代表の試合の“BGM”について言及した。

午前6時直前のあいさつのタイミング。決勝トーナメント1回戦で、ブラジルに1−2で惜敗した日本代表に対し、安住アナは「サッカー、日本対ブラジル、惜しかったですね。日本ね、前半先制して、あの時は日本中が沸きましたよね。後半ブラジルの攻撃、しのぎにしのいでいましたけれども、もう最後、試合終了1分あるかないかですよね、ブラジルに決勝点が入りました」と回想。「私も本当に今日、ブラジルに勝てるんじゃないかなと思いましたよね。いつか日本がきっと、あのトロフィーを持つ時が来るんじゃないかと、本当に心底思いました。素晴らしいゲームだったと思います」と日本代表を称えた。

その流れで「そして、日本の試合、今日も給水タイム、後半、必ずボン・ジョヴィの曲がかかるんですよね」と言及。バックに米ロックバンド、ボン・ジョヴィの著名曲「リヴィン・オン・ア・プレイヤー（Livin' on a Prayer）」をオンエアした。

安住アナは「現地はDJの人が曲を選んでいるみたいで、他の曲がかかることも多いんですけれども、日本の試合は必ずこれ、かかるんですよね」と指摘すると「サポ−ターの皆さんは替え歌を作っているみたいで、なんかやっぱり、現地のDJの皆さんも、日本の代表というと、この曲なんだろうな、と思って、かけてくれるんじゃないか、という認識が広がっているのかもしれません」と推察。「また次のワールドカップ、会場でこのボン・ジョヴィの曲で、皆さんで大合唱したいですよね」と笑顔で語った。