FC東京、浦和からMF本間至恩&DF石原広教を完全移籍で獲得…本間は百年構想リーグはC大阪でプレー
FC東京は30日、浦和レッズのMF本間至恩、DF石原広教の完全移籍加入を発表した。本間は百年構想リーグはセレッソ大阪に期限付き移籍していた。
クラブを通じ、本間は「FC東京に関わるすべてのみなさま、こんにちは。この度、完全移籍で加入することになりました本間至恩です。チームの目標である、J1優勝のために全力でプレーします。一緒にタイトルを獲りましょう!熱い応援をよろしくお願いします」とコメント。
また、石原も同様に「このたび、FC東京に加入することになりました。このクラブのために戦えることを、とても嬉しく思います。毎日の積み重ねを大切にしながら、自分らしく成長し、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF本間至恩
(ほんま・しおん)
■生年月日
2000年8月9日
■出身地
新潟県
■身長/体重
164cm/60kg
■経歴
新潟U-18-新潟-クラブ・ブルージュ(ベルギー)-浦和-C大阪(期限付き移籍)
●DF石原広教
(いしはら・ひろかず)
■生年月日
1999年2月26日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
169cm/65kg
■経歴
湘南ユース-湘南-福岡(期限付き移籍)-浦和
クラブを通じ、本間は「FC東京に関わるすべてのみなさま、こんにちは。この度、完全移籍で加入することになりました本間至恩です。チームの目標である、J1優勝のために全力でプレーします。一緒にタイトルを獲りましょう!熱い応援をよろしくお願いします」とコメント。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF本間至恩
(ほんま・しおん)
■生年月日
2000年8月9日
■出身地
新潟県
■身長/体重
164cm/60kg
■経歴
新潟U-18-新潟-クラブ・ブルージュ(ベルギー)-浦和-C大阪(期限付き移籍)
●DF石原広教
(いしはら・ひろかず)
■生年月日
1999年2月26日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
169cm/65kg
■経歴
湘南ユース-湘南-福岡(期限付き移籍)-浦和