　FC東京は30日、浦和レッズのMF本間至恩、DF石原広教の完全移籍加入を発表した。本間は百年構想リーグはセレッソ大阪に期限付き移籍していた。

　クラブを通じ、本間は「FC東京に関わるすべてのみなさま、こんにちは。この度、完全移籍で加入することになりました本間至恩です。チームの目標である、J1優勝のために全力でプレーします。一緒にタイトルを獲りましょう!熱い応援をよろしくお願いします」とコメント。

　また、石原も同様に「このたび、FC東京に加入することになりました。このクラブのために戦えることを、とても嬉しく思います。毎日の積み重ねを大切にしながら、自分らしく成長し、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントしている。

　以下、クラブ発表プロフィール

●MF本間至恩

(ほんま・しおん)

■生年月日

2000年8月9日

■出身地

新潟県

■身長/体重

164cm/60kg

■経歴

新潟U-18-新潟-クラブ・ブルージュ(ベルギー)-浦和-C大阪(期限付き移籍)

●DF石原広教

(いしはら・ひろかず)

■生年月日

1999年2月26日

■出身地

神奈川県

■身長/体重

169cm/65kg

■経歴

湘南ユース-湘南-福岡(期限付き移籍)-浦和