&TEAM Kが“ブルーロック”ユニフォームでサッカー日本代表へエール！前髪アップのデコ出し姿に「かっこよすぎ」と反響

【写真】“サムライブルー”に身を包んだ&TEAM K【動画】凪誠士郎に扮したKの姿も！映画『ブルーロック』予告編 他①②③

&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、Instagramを更新。日本代表のユニフォームを纏ったオフショットを4枚投稿した。

■&TEAM Kが凛々しいユニフォーム姿で日本代表を応援

8月7日に公開されるサッカー漫画原作の映画『ブルーロック』にて、凪誠士郎役を演じるK。写真で着用しているユニフォームは凪のイラストがプリントされたカスタムデザインで、背中にも「ブルーロック」のロゴが躍る。

前髪をアップにセットし、おでこを見せたK。写真1、3枚目では視線を外し、美しい横顔のラインやきめ細やかな肌をしっかりと見せる。2枚目ではカメラに視線を送り、凛々しい表情。柔らかい笑顔も魅力のKだが、この投稿ではクールな表情でユニフォームを着こなした。

Kは日本対ブラジル戦のキックオフを前に、「Let‘s gooooo」というキャプションとサッカーボール、青いハートの絵文字を添えて投稿をアップ。日本代表への心からのエールを贈った。

SNSでは「ユニフォーム似合う！」「めっちゃ似合ってる」「かっこよすぎ！」「横顔美しい…」「凪のプリントいいね」「腕の綺麗な血管に目がいく」「前髪あげてるKくんにキュン」「ブルーロックデザイン素敵」と、反響を集めている。