TOKYO MXは、毎月第1日曜午後6時30分から放送しているトークドキュメンタリー『ふぉゆどう』について、制作・放送で連携する全国のローカルテレビ局が計21局に拡大したと発表した。あわせて、第3夜のTOKYO MXでの放送日時が、7月2日（木）午後5時59分～6時30分へ変更されることも明らかになった。

『ふぉゆどう』は、「テレビの未来×ふぉ～ゆ～の未来」をコンセプトにしたトークドキュメンタリー。今年結成15周年を迎え、8月にはグループ初となる日本武道館での単独ライブを控えるふぉ～ゆ～と、北海道テレビの人気番組『水曜どうでしょう』で知られる“藤やん”こと藤村忠寿ディレクターが出演する。

番組では、焚き火を囲んだり全国各地を訪れたりしながら、人生や仕事、将来への不安、そして「テレビの在り方」について本音で語り合う様子を描く。

同番組は今年5月、ローカルテレビの新たな可能性を模索するプロジェクトとしてスタート。TOKYO MXを中心に、全国のローカルテレビ局が連携して制作・放送を行う新たな番組モデルを採用している。

7月からは、新たに山形放送（山形県）、テレビ新潟（新潟県）、テレビ山梨（山梨県）、瀬戸内海放送（岡山県・香川県）の4局が放送に参加。これにより放送ネットワークは21局へと拡大し、より多くの地域で番組を視聴できるようになる。

また、第3夜のTOKYO MXでの放送は、通常の毎月第1日曜午後6時30分からの放送ではなく、7月2日（木）午後5時59分から午後6時30分に変更される。

ふぉ～ゆ～と藤村氏による率直な対話を通して、「テレビの未来」を見つめる同番組。全国のローカル局との連携を広げながら、新たなテレビ番組の形を模索する取り組みに注目が集まりそうだ。