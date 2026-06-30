ゆうちゃみ、W杯・日本対ブラジル戦後→徹夜明けでイベント登場「初めて日本代表戦を見た！」 試合に大興奮
サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』がきょう30日から、梅田のルクア大阪にオープンする。西日本初上陸となる2号店のオープン記念イベントのゲストに、ゆうちゃみと盛山晋太郎（見取り図）が登壇した。
【写真】ニコニコでハローキティグッズを紹介するゆうちゃみ
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。盛山はルクア限定のLEOPARD柄（豹柄）マルチショルダーを見ると、おなじみの“カップル”ネタに使いたいと要望していた。
そしてオープニングセレモニーに、ハローキティやマイメロディも参加。ゆうちゃみが「やばい！久しぶりや」と感激する一方で、盛山は「僕って隣に並んでいいんですか？こんなかわいい人たちと」と恐縮しつつテンションはアップ。2人がサンリオ・キャラクターのぬいぐるみが詰まったくす玉を割ってオープンを祝福した。
きょう午前2時に「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジルが行われたこともあって、話題はサッカーへ。チュニジア戦をコンビで現地観戦もした盛山は「辛かった。本当に辛かった。正直、まだちゃんと整理できてないです。自分の中で…」とうなだれ「4年後に期待したいです」と日本代表にエールを送った。
一方のゆうちゃみは「今回初めて、日本代表戦を見たんですよ！すっごいサッカー大好きになっちゃって、ユニフォームまで買ってスポンサーがマクドやったからマクド買ってめっちゃ楽しみました」と日本代表戦に大盛り上がり。きょうは朝からのイベントだったが、大阪で友人たちと一緒に観戦したそうで「ほんま寝てないです。それぐらい楽しみにしてました」と話した。
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となっている。
【写真】ニコニコでハローキティグッズを紹介するゆうちゃみ
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。盛山はルクア限定のLEOPARD柄（豹柄）マルチショルダーを見ると、おなじみの“カップル”ネタに使いたいと要望していた。
きょう午前2時に「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジルが行われたこともあって、話題はサッカーへ。チュニジア戦をコンビで現地観戦もした盛山は「辛かった。本当に辛かった。正直、まだちゃんと整理できてないです。自分の中で…」とうなだれ「4年後に期待したいです」と日本代表にエールを送った。
一方のゆうちゃみは「今回初めて、日本代表戦を見たんですよ！すっごいサッカー大好きになっちゃって、ユニフォームまで買ってスポンサーがマクドやったからマクド買ってめっちゃ楽しみました」と日本代表戦に大盛り上がり。きょうは朝からのイベントだったが、大阪で友人たちと一緒に観戦したそうで「ほんま寝てないです。それぐらい楽しみにしてました」と話した。
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となっている。