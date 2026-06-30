議事録が2〜3分に短縮！ ダスキン法人営業本部が導入したベルフェイス「bellSalesAI」

記事ポイント bellSalesAI導入でダスキン法人営業本部の商談記録品質のばらつきを標準化議事録解析が2〜3分に短縮され顧客対応集中の環境が実現構造化データの蓄積を起点にAgentforce活用が次フェーズへ bellSalesAI導入でダスキン法人営業本部の商談記録品質のばらつきを標準化議事録解析が2〜3分に短縮され顧客対応集中の環境が実現構造化データの蓄積を起点にAgentforce活用が次フェーズへ

ベルフェイスは、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」をダスキン法人営業本部が導入した事例を2026年6月24日に公開しました。

ダスキン法人営業本部では既存ツールの動作不安定と複数ツール併用による管理負荷が課題となっており、3回目のツールリプレイスとして「bellSalesAI」を採用しています。

導入後は商談録音・議事録・社内会議記録の一元管理が実現し、Salesforceへの構造化データ蓄積を通じてAgentforceを活用した営業DX加速を次のフェーズとして見据えています。

ダスキン法人営業本部が導入したベルフェイス「bellSalesAI」

公開日：2026年6月24日導入企業：ダスキン法人営業本部導入サービス：bellSalesAI（Salesforce入力エージェント）

「bellSalesAI」は、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化してSalesforceへ入力するサービスです。対面営業にはスマートフォンアプリ、Web商談にはPCアプリで対応しており、商談録音・議事録作成・社内会議記録を一つのツールで管理できます。ダスキン法人営業本部は清掃・衛生管理サービスや家事代行、フードサービス（ミスタードーナツ）など幅広い生活関連サービスの法人顧客向け営業を担う部門で、今回が3回目のツールリプレイスとなりました。

導入前の課題――二重の負荷が現場を圧迫

ダスキン法人営業本部では、録音・文字起こし・確認作業に使用していたツールの動作が不安定で、議事録が正常に作成されない不具合が頻発していました。

現場の営業メンバーの間でツールへの信頼性が低下し、利用意欲の落込みにもつながっていました。

さらに社内会議用と商談録音用でツールを別々に運用していたため、管理側は仕様把握や不具合対応の工数が増大し続けていました。

「ツールの信頼性低下と管理負荷の増大」という二重の課題を解消するため、bellSalesAIの導入を決定しています。

導入の決め手となった3つのポイント

ツールの一元化による管理効率の向上商談内容の構造化記録によるデータ品質の向上月次フォロー体制による安心感

bellSalesAIはCRM/SFA項目に沿って商談情報を自動で構造化・記録するため、担当者ごとの記録品質のばらつきを防ぎ、Salesforceに整合性の高いデータを蓄積できます。

ベルフェイスからのCRM/SFA項目へのアドバイスとプロンプト作成のサポートも、選定を後押ししました。

導入後のオンボーディング期間には月次フォローがあり、不明点・不具合点へのテクニカルサポートの迅速な対応体制が整っている点は、過去のツール不安定問題を経験した同社にとって特に重要な評価ポイントとなりました。

ベルフェイスが自社の営業活動においてAgentforceを活用してきた実績を持つ点も、将来的なAgentforce連携を見据えた選定の後押しとなっています。

導入効果――記録の信頼性とデータ活用基盤が向上

bellSalesAI導入後は、商談内容がCRM/SFA項目に沿って構造化記録されることで、担当者ごとの記録品質のばらつきが解消されました。

Salesforceに蓄積されるデータの質が大きく向上し、マネージャーが「どこまで提案できたか」「ヒアリングは十分か」をデータで把握して根拠に基づいた営業指導が行えるようになっています。

従来はOJT中心だった営業育成が、データドリブンな指導へと進化しています。

商談録音・議事録作成・社内会議記録を同一ツールで一元管理できるようになり、議事録解析時間は2〜3分に大幅短縮されました。

営業担当者が顧客対応に集中できる環境が実現しています。

顧客コメント――小谷 八郎太 室長（戦略マーケティング部 戦略企画室）

「以前は、ツールの併用や録音不具合の頻発による、現場の運用負荷と信頼性の低下が大きな課題でした。bellSalesAIの導入後は、商談内容がCRM項目に沿って自動で構造化・記録されるため、担当者間の記録品質のばらつきが解消。営業マネージャーも、可視化された議事録という具体的な根拠に基づいた営業指導が可能になりました。また、商談と社内会議の記録を一つのツールで一元管理できる点も、現場の負担軽減に大きく貢献しています。今後は、蓄積したデータをSalesforce上での商談スコアリングやAgentforce活用につなげ、営業DXをさらに加速させていきたいと考えています。」

今後の展望――Agentforce活用で営業DXをさらに加速

ダスキン法人営業本部は、bellSalesAIを通じてSalesforceに蓄積された構造化商談データを活用し、営業活動の可視化と高度化をさらに推進する計画です。

Salesforce上での商談スコアリングにより受注確度予測や提案力向上、営業戦略の高度化を図ります。

bellSalesAIで商談データの蓄積・整備が進んだことで、SalesforceのAIエージェント機能「Agentforce」の活用が次のステップとして視野に入っています。

勝ちパターンの分析や商談フェーズの自動更新など、AIエージェントをフル活用できる土台が整いつつあります。

「まず商談データをbellSalesAIでSalesforceに蓄積・整備する→そのデータをAgentforceでAI活用する」という段階的なDX推進モデルとして、bellSalesAIが起点となっています。

商談データの蓄積と品質向上から、Agentforceを活用した営業DXの加速まで、一つのツールで段階的に実現できる基盤がbellSalesAIによって整っています。

議事録解析時間の大幅短縮と記録品質の標準化で、営業担当者が顧客対応に注力しながらデータドリブンな組織運営への移行が着実に進められています。

ダスキン法人営業本部のbellSalesAI導入事例の紹介でした。

よくある質問

Q. ダスキン法人営業本部がbellSalesAIを選んだ理由は何ですか？

A. 既存ツールの動作不安定による議事録作成不具合の頻発と、社内会議用・商談録音用で別ツールを運用していた管理負荷の増大が課題でした。bellSalesAIはこの二重の課題を一元化で解消でき、ベルフェイスがAgentforce活用の実績を持つ点も将来的なDX推進の観点から選定を後押ししています。

Q. bellSalesAI導入後、議事録解析にかかる時間はどの程度短縮されましたか？

A. 導入後の議事録解析時間は2〜3分に大幅短縮されました。以前は議事録が正常に作成されない不具合が頻発していましたが、商談録音・議事録・社内会議記録を同一ツールで一元管理できるようになり、営業担当者が顧客対応に集中できる環境が実現しています。

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