実機展示と即売を東京・三ノ輪で！ BRULÉ「Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店」

記事ポイント Bambu Lab製3Dプリンターを実機展示東京・三ノ輪で製品と消耗品を購入可能専門スタッフが導入や機種選びをサポート Bambu Lab製3Dプリンターを実機展示東京・三ノ輪で製品と消耗品を購入可能専門スタッフが導入や機種選びをサポート

BRULÉは、Bambu Lab製品を直接体験し、購入できる実店舗「Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店」をオープンします。

最新機種から主力製品まで幅広いラインナップの実機を展示する、ショールーム型の店舗です。

BRULÉ「Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店」

店舗名：Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店 (Brule Inc.)オープン日：2026年7月13日(月)営業時間：10:00〜17:00所在地：東京都台東区三ノ輪1-28-10 丸嶋ビル8Fアクセス：東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」より徒歩1分取扱製品：Bambu Lab製3Dプリンター本体、各種フィラメント、アクセサリ類

Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店は、Bambu Lab製3Dプリンターの稼働や造形を店頭で体験し、製品や消耗品をその場で購入できる店舗です。

Bambu Labは、最先端のロボット技術を用いて3Dプリンティング業界をリードする企業です。

最新機種から主力製品まで実機を展示

Bambu Lab 認定ストアでは、Bambu Labの最新機種から主力製品まで幅広いラインナップの実機が並びます。

製品が稼働する様子や造形スピード、多色プリントの精度を店頭で体感できます。

プリントされたサンプルのクオリティや稼働音も直接見られるため、導入前に製品の使い方を具体的に比べられます。

製品とフィラメントをその場で購入

店頭では、気に入った機材やフィラメントをその場で購入できます。

Bambu Lab製3Dプリンター本体のほか、各種フィラメントやアクセサリ類も取り扱われます。

実機の動きとプリント結果を見ながら、用途に合う機材や消耗品を選べます。

専門スタッフが導入と機種選びをサポート

ブルレーのスタッフが、導入に関する相談や機種選びの疑問に直接答えます。

メイカーやクリエイター、教育機関から製造業まで、用途に合わせた製品選びを店頭で進められます。

実機展示とスタッフへの相談が同じ場所でできるため、購入前の疑問を整理しながらBambu Lab製品を検討できます。

三ノ輪駅から徒歩1分のショールーム型店舗

Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店は、東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」から徒歩1分の丸嶋ビル8Fにオープンします。

BRULÉのオフィス内に設けられる店舗で、Bambu Lab製品を直接体験できるタッチポイントが東京・三ノ輪に加わります。

ショールーム型の店内では、展示台に並ぶ実機を見ながら、造形の速さや多色プリントの精度を確かめられます。

超高速・高精度な造形を店頭で体験しながら、Bambu Lab製3Dプリンターの導入や機種選びを進められる実店舗です。

製品本体からフィラメント、アクセサリ類まで同じ場所で選べるため、3Dプリンターを使ったモノづくりを具体的に始められます。

Bambu Lab 認定ストアの紹介でした。

よくある質問

Q. Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店はいつオープンしますか？

A. Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店は、2026年7月13日(月)に東京都台東区三ノ輪の丸嶋ビル8Fでオープンします。

Q. 店舗ではどのような製品を扱いますか？

A. 店舗では、Bambu Lab製3Dプリンター本体の最新機種から主力製品、各種フィラメント、アクセサリ類を取り扱います。

Q. 店頭ではどのような相談ができますか？

A. 店頭では、ブルレーのスタッフが導入に関する相談や機種選びの疑問に直接答え、用途に合う製品選びを支えます。

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